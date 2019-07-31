Леонардо ди Каприо рассказал своим подписчикам о пожарах в Сибири

Американский актер и продюсер Леонардо ди Каприо опубликовал в своем Инстаграме видео от издания The Guardian и призвал обратить внимание на пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

В сообщении уточняется, что выбросы углекислого газа от пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год.

Как сообщает газета «Ведомости», ранее принять меры по ликвидации пожаров с помощью своих соцсетей просили Полина Гагарина, Максим Галкин, Ирена Понарошку, рэпер Баста и другие звезды шоу-бизнеса.