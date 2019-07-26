Глава МГИК обвинил Любовь Соболь в поломке аудиоаппаратуры

Глава МГИК Валентин Горбунов заявил, что Любовь Соболь вместе с журналистами повредила аппаратуру в зале заседаний.

По его словам, сегодняшнее заседание комиссии проходит в маленьком зале из-за событий, развернувшихся в Мосгоризбиркоме днем ранее.

«Все вы были свидетелями вчерашнего происшествия, когда один из кандидатов при поддержке иностранных средств массовой информации находились в здании до 12 часов. Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники ещё не смогли все это восстановить, что они там делали – неизвестно», – приводит слова Горбунова «РИА Новости».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Любовь Соболь отказалась давать показания против самой себя на допросе по делу об акции у Мосгоризбиркома 14 июля.

В ночь на 26 июля сотрудники полиции и охраны Мосгоризбиркома вынесли протестующую Любовь Соболь из здания вместе с диваном, после чего она была задержана и отправлена в ОВД по Тверскому району. Соболь протестовала против отказа в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, требовала встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и намеревалась продолжить в стенах МГИК свою голодовку.