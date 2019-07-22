Общая выручка производителя SSJ-100 сократилась почти в четыре раза

Выручка от серийного производства и поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 сократилась более чем в семь раз.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность производителя самолетов АО «Гражданские самолеты Сухого», в первом полугодии текущего года соответствующий показатель снизился до 2,05 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2018 года. Общая выручка компании за отчетный период сократилась почти в четыре раза, до 4,2 млрд рублей.

Выручка от послепродажного обслуживания SSJ-100 составила 2,06 млрд рублей. В 2018 году эта цифра составляла 1,09 млрд рублей. Себестоимость продаж компании снизилась в 4,4 раза, до 3,06 млрд рублей, в том числе серийного производства и поставок самолетов – в 7,4 раза, до 1,7 млрд рублей. Чистый убыток увеличился на 33%, до 1,07 млрд рублей.

Сообщается, что за первый квартал 2019 года серийное производство и поставки Sukhoi Superjet 100 вовсе не принесли выручки. В 2018 году она составляла 3,46 млрд рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после крушения российского SSJ-100 в Шереметьево 33% россиян заявили в опросе, что предпочли бы летать на иностранных лайнерах.

5 мая самолет Sukhoi Superjet, вылетевший в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево», загоревшись на взлетно-посадочной полосе. В результате погиб 41 человек. В докладе МАК о причинах трагедии не сообщалось о серьезных технических неполадках в самолете, но говорилось об отключении автопилота и сбоях связи.