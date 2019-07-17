Следователям пришлось купить вещдок по делу MH17 за десятки тысяч долларов

Международные следователи выкупили у неизвестных посредников в ДНР фрагменты ЗРК «Бук», из которого стреляли по MH17.

Как сообщается в материале «Новой газеты», Объединенной следственной группе (JIT) пришлось заплатить десятки тысяч долларов, чтобы выкупить у неизвестных посредников в ДНР важные улики по делу о крушении самолета MH17.

Отмечается, что речь идет об обломках зенитного ракетного комплекса «Бук», которым, по мнению следователей, был сбит лайнер над Донбассом.

При этом издание не сообщает, оказался ли купленный у посредников вещдок подлинным.

Напомним, в июне текущего года прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в связи с катастрофой MH17 троим россиянам и одному гражданину Украины.