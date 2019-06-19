JIT начала уголовное преследование троих россиян и украинца по "делу MH17"

Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения троим россиянам и одному гражданину Украины в связи с катастрофой MH17.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию RTL, Совместная следственная группа (JIT), занимавшаяся расследованием крушения самолета MH17 над Донбассом в 2014 году, выдвинула обвинения по данному делу троим гражданам России и одному украинцу.

Отмечается, что речь идет о начальнике разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР Леониде Харченко, экс-подполковнике Вооруженных сил России Олеге Пулатове, экс-министре обороны ДНР Игоре Гиркине (Стрелкове) и главе ГРУ ДНР Сергее Дубинском.

Следователи считают, что все они причастны к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук», с помощью которого был сбит самолет Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17. При этом не исключается, что лайнер могли сбить по ошибке.

Представитель JIT сообщил на пресс-конференции, что следственная группа начала уголовное преследование в отношении перечисленных лиц и выдала международные ордеры на их аресты. Кроме того, в скором времени следователи обратятся к российским правоохранительным органам с просьбой допросить подозреваемых.

При этом подчеркивается, что JIT не будет просить об экстрадиции фигурантов, поскольку выдача россиян в другие страны запрещена Конституцией РФ. Первое заседание по этому делу состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года.