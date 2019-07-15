Генпрокуратура Украины оценила шансы Вышинского выйти на свободу

Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может быть освобожден уже сегодня, считает украинская Генпрокуратура.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала Саган на своей странице в Facebook.

Она заявила, что Конституционный суд «заботится о террористах и госизменщиках», позволяя применять к подозреваемым по тяжким статьям в качестве меры пресечения не только арест. Также, по мнению Саган, решающим фактором может стать письмо матери Кирилла Вышинского, которое главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского назначено на 16:15 по московскому времени. Чтобы поддержать журналиста, на Украину приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Украинские власти обвинили журналиста в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.