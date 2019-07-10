Венедиктов передал Зеленскому письмо от обвиненного в госизмене Вышинского

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что помог родным Кирилла Вышинского связаться с главой Украины.

Как передает «Интерфакс», Алексей Венедиктов рассказал, что получил письмо от матери обвиняемого на Украине в госизмене главного редактора национального отделения РИА «Новости» Кирилла Вышинского и нашел способ передать его президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Они, видимо, памятуя о моей роли в деле Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил», — рассказал Венедиктов 10 июля.

По словам главного редактора «Эха Москвы», украинская сторона предложила ему ждать ответ в течение часа. При этом Венедиктов подчеркивает, что не имеет представлений о содержании письма.