В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек

В СКР рассказали, что после массовой драки в селе Чемодановка под Пензой продолжает действовать план «Вулкан».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате массовой драки жителей села Чемодановка с цыганами погиб один человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил «предельно оперативно» установить причины произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко, к 16 июня в селе были задержаны еще 12 участников массового конфликта.

До этого сообщалось о задержании в рамках уголовного дела троих мужчин; двое из них уже арестованы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находился в Чемодановке для нормализации обстановки после конфликта, в воскресенье покинул село. При этом в нем продолжает действовать план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.

«Сейчас в Чемодановке работают сотрудники полиции, Росгвардии в усиленном режиме. Сегодня пройдут похороны погибшего, на траурных мероприятиях будут присутствовать представители власти», — сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, напомнив, что все расходы по проведению похорон власть возьмет на себя.