СМИ назвали главные ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

Sobesednik.ru ранее опубликовал видеозапись из cгоревшего 5 мая в Шереметьево Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».

Как пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сотрудники Следственного комитета и Росавиации проверяют действия экипажа самолета. В СК изданию рассказали, что летчики допустили ошибки, повлиявшие на распространение пламени.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — сказал источник в ведомстве, добавив, что это действие могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения.

Кроме того, пилоты не выключили двигатели после приземления: они работали до того момента, пока их не потушили.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что основной версией произошедшего СК считает ошибку пилотов.