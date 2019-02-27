ДиКаприо призвал поклонников выступить за освобождение косаток в Приморье

Актер Леонардо ДиКаприо, известный своей работой по защите природы, выступил против «китовой тюрьмы» в Приморье.

Как написал сам голливудский актер в Twitter, он поддержал размещенную в интернете зоозащитниками петицию с требованием освобождения косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». ДиКаприо также попросил присоединиться к протесту и своих подписчиков.

«Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух в России», — написал знаменитый обладатель «Оскара».

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 февраля 2019 г.

Напомним, в 2018 году Росприроднадзор разрешил отловить на Дальнем Востоке 13 косаток и более 200 белух для научных и культурно-просветительских целей. Против отлова выступили 25 ученых из Италии, Греции, США, Канады, Китая, Великобритании, Швейцарии и Новой Зеландии, которые подписали соответствующее обращение к Росприроднадзору.

Кроме того, в январе 2019 года Greenpeace сообщал, что белухам и косаткам, содержащимся в так называемом «центре адаптации» в бухте Средней в Приморье, угрожает смертельная опасность из-за плохих условий. Еще чуть позже СК РФ завел по данному факту дело о жестоком обращении с животными.