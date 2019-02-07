СК вернет в среду обитания косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Следователи завели уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту ненадлежащего содержания косаток в Приморье.

Напомним, в 2018 году Росприроднадзор разрешил отловить на Дальнем Востоке 13 косаток и более 200 белух для научных и культурно-просветительских целей. Против отлова выступили 25 ученых из Италии, Греции, США, Канады, Китая, Великобритании, Швейцарии и Новой Зеландии, которые подписали соответствующее обращение к Росприроднадзору.

Кроме того, в январе 2019 года Greenpeace сообщал, что белухам и косаткам, содержащимся в так называемом «центре адаптации» в бухте Средней в Приморье угрожает смертельная опасность из-за плохих условий.

Как передает Znak.com, в четверг, 7 февраля, следствие возбудило по факту ненадлежащего содержания косаток в приморской «китовой тюрьме» уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В пресс-службе СКР заявили, что «следователями оперативно будут приняты исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания».