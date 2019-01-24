Greenpeace сообщил о губительных условиях содержания косаток в Приморье

Зоозащитники рассказали об опасности гибели отловленных в Приморье косаток и белух из-за плохих условий содержания.

Как передает «Интерфакс», российское отделение Greenpeace сообщило, что белухам и косаткам, содержащимся в так называемом «центре адаптации» в бухте Средней в Приморье, угрожает смертельная опасность.

По словам зоозащитников, здоровью морских животных вредит отсутствие необходимых санитарно-гигиенических средств и мероприятий, из-за чего на кожных покровах млекопитающих появились «странные темные точки».

Как заявил специалист исследовательского отдела российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян, «вероятность заболевания и даже гибели животных в таких стесненных условиях зимой чрезвычайно высока».

«Отловщики заботятся о них, как тюремщики о заключенных: дают клички, кормят дохлой рыбой и обкалывают лед в камерах. При этом они пытаются доказать, что дельфинарии важны для образования детей. Однако почему-то их в первую очередь заботит образование китайских детей - ведь именно туда они хотят отправить всех выловленных косаток и большинство белух», — приводит агентство слова Таргуляна.

Напомним, в 2018 году Росприроднадзор разрешил отловить на Дальнем Востоке 13 косаток и более 200 белух для научных и культурно-просветительских целей. Против отлова выступили 25 ученых из Италии, Греции, США, Канады, Китая, Великобритании, Швейцарии и Новой Зеландии, которые подписали соответствующее обращение к Росприроднадзору.