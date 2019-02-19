Минпромторг раскритиковал идею о закрытии супермаркетов по выходным

В Минпромторге прокомментировали предложение закрывать крупные супермаркеты в выходные дни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сенатор Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. При этом он сослался на западный опыт, где крупные сети закрываются вечером в пятницу и открываются утром в понедельник. На выходных, по мнению Кондратьева, россияне должны закупаться в магазинах шаговой доступности.

В пресс-службе Минпромторга радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что соответствующий законопроект еще не поступал к ним на рассмотрение. В министерстве также отметили, что автор идеи ничем не мотивировал свое предложение.

«Вместе с тем следует понимать, что в сравнении с западными странами в Российской Федерации торговых площадей в два раза меньше (с Германией, упомянутой сенатором, например, почти в три раза)», – сказали в Минпромторге.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил «РЕН ТВ», что идея Кондратьева нежизнеспособна в России, граждане которой работают чуть ли не круглые сутки. «У нас это будет потребителю менее удобно. Рабочий график у людей такой, что они, в отличие от европейцев, работают с самого утра до позднего вечера. И возможность посещать торговые центры и магазины в будни у них отсутствует», – отметил Павлов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду на возвращение палаток и ларьков на улицы российских городов. «Нестационарная розница – важнейший формат торговли», – заявил чиновник.