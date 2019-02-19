Сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные

Сенатор Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

«Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 [в пятницу] крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», – цитирует агентство «Москва» члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексея Кондратьева.

По мнению сенатора, ограничение должно касаться сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Кондратьев сказал, что в выходные дни граждане могут покупать продукты в магазинах шаговой доступности или на небольших оптовых торговых точках.

Член Совфеда не пояснил, в чем заключается смысл его инициативы. Не исключено, что таким образом он хочет поддержать развитие в РФ малой розничной торговли.

Ранее Sobesednik.ru писал, что замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду на возвращение палаток и ларьков на улицы российских городов. «Нестационарная розница – важнейший формат торговли», – заявил чиновник.