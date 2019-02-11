В Минпромторге рассказали о плюсах возвращения палаток и ларьков

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду на возвращение палаток и ларьков на улицы российских городов.

Виктор Евтухов сказал «Российской газете», что в этом году Госдума может принять разработанный Минпромторгом законопроект о нестационарной и мобильной торговле. В нижнюю палату парламента законопроект внесли еще в конце 2018 года.

По словам Евтухова, крупные торговые сети занимают до 40% российского рынка, но производителям этого не хватает. «Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница – важнейший формат торговли, он существует везде», – заявил представитель Минпромторга.

Он считает, что в стране может появиться не менее 50 тысяч автолавок, если законопроект ведомства примут. Как сказа Евтухов, мобильную торговлю с удовольствием развивали бы мясокомбинаты, поскольку продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков востребована населением. Развитие нестационарной и мобильной торговли создаст до 250 тысяч рабочих мест, отметил заместитель министра.

Напомним, с 2016 года в Москве снесли более 250 киосков и ларьков, признанные объектами самовольного строительства.