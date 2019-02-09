Организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" в ХМАО арестовали на два месяца

В Юрге суд отправил под стражу на два месяца одного из организаторов местной ячейки «Свидетелей Иеговы».

Об этом РИА «Новости» узнал у регионального следственного управления СК РФ. Последователь организации был задержан в ходе совместной операции ФСБ и СК РФ в городе Урай.

По данным правоохранителей, в указанном городе на протяжении года действовала религиозная организация «Собрание», в которой состоял ряд последователей «Свидетелей Иеговы».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на два месяца. В настоящий момент правоохранители пытаются обнаружить других последователей организации.

На информацию об аресте отреагировал оппозиционер Алекей Навальный. По мнению главы ФБК, действия правоохранительных органов в отношении членов «Свидетелей Иеговы» являются фашизмом: «Гитлер так делал. Свидетелей Иеговы запихивали в концентрационные лагеря и морили до смерти. В России не морят, но сажают на реально более длительные сроки, чем за убийства. Это беспредел».

Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.