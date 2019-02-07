В ХМАО на последователей "Свидетелей Иеговы" завели уголовные дела

Правоохранители задержали последователей филиала организации «Свидетели Иеговы» в городе Урай в ХМАО.

Как передает ресурс «Сибирь.Реалии» со ссылкой на УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, филиал организации «Свидетели Иеговы» действовал в городе Урай с июля 2017 года по июль 2018 года.

По мнению представителей правоохранительных органов, последователи организации в Урае «пропагандировали свое превосходство над гражданами, не являющимися последователями "Свидетелей Иеговы"». Следователи отмечают, что задержанные тайно собирались, чтобы разрабатывать «планы деятельности» и изучать экстремистскую идеологию, вербовали новых членов организации, а также побуждали их разрывать родственные отношения, уходить из семьи и «не признавать органы госвласти».

При этом в пресс-службе ведомства не смогли привести доказательства перечисленных злодеяний членов «Свидетелей Иеговы», а также отказались назвать точное число последователей организации в Урае.

Издание подчеркивает, что после проведенных у задержанных обысков следствие возбудило в отношении них уголовное дело.

Накануне суд в Орле вынес первый реальный приговор последователю «Свидетелей Иеговы» Деннису Кристенсену, который оказался показательно суровым: гражданину Дании за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения назначили шесть лет колонии общего режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приговор Кристенсену, заявил, что в Кремле считают такое решение суда законным, однако Владимир Путин поручил своей администрации проработать особое поручение в связи с запретом данной религиозной организации в России.

Ранее президент уже предлагал «внимательно разобраться» в ситуации со «Свидетелями Иеговы». «Они тоже христиане, за что их преследовать — я тоже не очень понимаю», — говорил он.

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]