Эпидемия ожирения лишила российскую армию тысяч солдат

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 135 тысяч призывников освобождаются от армии из-за ожирения.

«По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания», – рассказала Анна Попова на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

По ее словам, власти обеспокоены проблемой нездорового питания. Благодаря планируемым мерам число россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, заверила Попова.

В 2015 году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун говорил, что около 30% призывников освобождают от службы из-за состояния здоровья. Он сказал, что молодых людей с ожирением третьей степени не призывают в армию.

«Сегодня ребят с пониженной массой тела мы призываем меньше, чем излишне упитанных парней, – цитирует его «Интерфакс». – Все из-за того, что перед армией многие молодые люди "подсели" на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее. А эта пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов».