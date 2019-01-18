ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

«Исламское государство» заявило, что его боевики ответственны за взрывы маршрутки и дома в Магнитогорске.

Об этом пишет организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность террористов, со ссылкой на газету боевиков. По данным организации, боевики заявили, что подложили взрывчатку в дом в Магнитогорске и привели ее в действие. Свое молчание об этом они объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил теракт.

При этом отмечается, что в своем заявлении ИГ не приводит никаких подробностей взрывов, кроме уже известных.

Напомним, взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Приоритетной версией произошедшего правоохранители считают взрыв газа. 1 января на той же улице, где обрушился дом, взорвалась маршрутка. Причиной взрыва автомобиля в МВД назвали «неисправность газового оборудования». Мэр города назвал два инцидента не связанными друг с другом.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.