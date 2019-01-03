Мэр Магнитогорска опроверг слухи о связи взрывов в доме и в маршрутке

Власти Магнитогорска прокомментировали сообщения СМИ о якобы имеющейся связи между взрывами в живом доме и в автомобиле.

Напомним, взрыв в одном из домов Магнитогорска прогремел в понедельник, 31 декабря. В результате обрушения целого подъезда под завалами оказались десятки жильцов. Число погибших, по последним данным, составляет 38 человек.

Кроме того, после случившегося некоторые СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что в городе проводится спецоперация по задержанию предполагаемых террористов, причастных к инциденту, с чем, возможно, связан также взрыв маршрутной «ГАЗели», произошедший 1 января.

Как передает ТАСС, власти Магнитогорска категорически отвергли связь между обрушением подъезда в жилом доме и взрывом маршрутки днем позднее.

По словам мэра города Сергея Бердникова, хлопок в «ГАЗели» произошел из-за неисправности газового оборудования. При этом признаков того, что произошедшие в Магнитогорске 31 декабря и 1 января взрывы связаны между собой, нет.

«Регулярно происходят ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться еще глубже, еще серьезнее, но на сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу — это точно не так», — подчеркнул глава Магнитогорска.