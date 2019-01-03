Состояние младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось

В Минздраве РФ отчитались о состоянии спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного ребенка.

Напомним, 2 января министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об операциях, которые предстоит перенести младенцу, спасенному после взрыва дома в Магнитогорске и доставленному в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время состояние перевезенного из Магнитогорска в столицу ребенка приходит в норму.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей», — сообщили в Минздраве.

По словам врачей, младенец провел спокойную ночь.

При этом на месте ЧП в Магнитогорске продолжает увеличиваться число жертв трагедии: в четверг, 3 января, из-под завалов извлекли тела уже 38 погибших. Судьба еще трех человек, пропавших без вести после обрушения дома, остается неизвестной.