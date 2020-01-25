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Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными

Недвижимость
14:01, 25 января 2020

Около десяти человек в Южно-Сахалинске узнали, что выданные им по президентской программе дальневосточные гектары на самом деле имеют своих законных владельцев, пишет Sakhalin.Info.

Ситуация касается тех сахалинцев, которые получили земли в селе Сокол Долинского района. Некоторые получатели земель уже вложили деньги в строительство: поставили опоры под освещение.

Один из респондентов информагентства сообщил, что ему передали в пользование участок, который был приобретен собственником в 1993 году, но с тех пор на ней ничего не обустраивалось. Собственник умер, а полгода назад его жена вступила в наследство и подала в суд на администрацию Долинского района и на новых владельцев земли.

По решению суда мужчина лишился полученных по президентской программе гектаров, а также обязан выплатить истцу 40 тысяч рублей в качестве компенсации за проведенную экспертизу.

В приемной губернатора сахалинцу не смогли помочь, а лишь разъяснили, что он пропустил сроки подачи апелляции по судебному решению. Теперь мужчина ждет ответа из прокуратуры.

Рубрика: Недвижимость

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