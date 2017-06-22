Как в Приморье саботируют раздачу "дальневосточных гектаров"

Sobesednik.ru попробовал разобраться, почему люди вместо обещанной государством земли массово получают отказы.

Сколь красиво звучит призыв: «Каждому по бесплатному гектару на Дальнем Востоке», столь недостижима для многих россиян оказалась такая возможность.

Га, где не ступит нога

В самом начале старта земельной программы дальневосточный гектар могли брать в аренду лишь жители региона. Для остальных россиян земля стала доступна только с 1 февраля этого года. По крайней мере она казалась доступной.

В первый же день действия расширенной госпрограммы заявку на дальневосточные гектары подал подмосковный предприниматель Василий Канаев.

– Я долго выбирал район, чтобы местность была не заболоченная, отрезал себе кусочек земли на карте (на всю семью – почти 3 га) и подал коллективную заявку, – рассказывает Sobesednik.ru Василий. – На этой территории планировали построить экоотель. Подобрать землю под такой проект непросто – надо учесть много факторов: близость к морю, красивый вид, транспортную доступность.

Впрочем, Канаев тогда не подозревал, что его планам придется пройти проверку временем и бюрократией.

Спустя месяц после подачи заявки администрация Славянского городского поселения Хасанского муниципального района в Приморье отклонила его просьбу, сославшись на то, что земельный участок, который Канаев себе отрезал, изъят из оборота «для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд».

Люди, которые хотят получить гектар на Дальнем Востоке, должны быть готовы пройти проверку временем и бюрократией Фото: Global Look Press

– По закону такой участок вообще не мог попасть в число тех, что предлагаются гражданам в рамках программы. Однако система «На Дальний Восток.рф» дала мне возможность отметить этот участок, – подчеркнул Василий Канаев.

Тогда Василий решил сделать еще две попытки, но также безуспешно. Сначала оказалось, что новый участок является землей общего пользования, а затем – что граница нового участка пересекает чужую землю.

«Здесь – нельзя»

Василий приглядел подходящий участок в том же районе, но в Хасанском поселении.

– Устав бороться с этой странной системой, я для начала связался с местной администрацией, чтобы узнать, какую землю все-таки можно взять в аренду. Мне прислали схему, я выбрал нужный участок, сообщил им, какую землю буду резать, и подал документы в четвертый раз, – рассказывает Канаев. – Но мне и здесь сказали, что откажут.

На сей раз отказались давать предпринимателю заветный участок, поскольку эту землю уже кому-то пообещали. Сотрудник администрации даже заверяла, что на кадастровой карте в Росреестре в скором времени это будет обозначено, но это «скорое время» до сих пор не настало.

– Тогда я попросил, чтобы мне прислали ранее утвержденные схемы землепользования: хотел убедиться, что они действуют в рамках закона. Почему на картах не обозначается, где какая земля уже занята, нет сведений о границах и т.д.? – сетует Василий Канаев. – Получается, что «Дальневосточный гектар», на подготовку которого ушли немалые бюджетные деньги, был запущен с такими провалами, что просто лишает граждан возможности воспользоваться их правом на землю.

В администрации Хасанского городского поселения Sobesednik.ru подтвердили, что земля, которую выбрал Канаев, уже занята, а показывать утвержденные схемы, сказали, не имеют права.

– Действительно, Канаев к нам обратился и попросил показать ему, какую землю можно брать, а какую нет, – уверяет сотрудник администрации Наталья Доронина. – Я распечатала карту, отметила те земли, которые брать не надо, и отправила скан карты. Но мужчина сказал, что мы коррупционеры и он будет принципиально брать землю там, где он хочет, а именно – у моря.

– Мы действуем в рамках закона. Когда возникают спорные вопросы, мы всегда уточняем или у куратора программы, или в администрации края, либо у прокуратуры, поскольку нам проблемы не нужны, – прокомментировал глава поселения Иван Степанов. – Но многие оформляют землю у моря в Хабаровском крае, в Амурской области, смотря только на карту Росреестра, и не понимают, что нет там прямого выхода к морю: там скала отвесная, а до моря надо ехать 5–10 км, пересекая чужие участки, через которые собственники могут просто не пустить. Такие конфликты уже начинаются... И это проблема.

Чиновников заставят

В социальных сетях создаются целые группы граждан, которые никак не могут выбить себе бесплатную землю. Большинство, конечно, жалуются на бесконечные отказы.

Есть, правда, и такие, кто все-таки смог получить добро на землю, но... им не выдают документы.

Так, житель Владивостока Иван Таркин подал заявку на гектар в Надеждинском районе того же Приморья, получил кадастровый номер участка и передал договор на подпись еще в феврале 2017 года в земельный комитет Владивостока. Но обратно документ так и не вернулся.

В гектаре могут отказать, потому что участок является землей общего пользования или граница нового участка пересекает чужую землю Фото: Global Look Press

Оказалось, что ни договор, ни землю ему отдать не могут, поскольку на уже одобренном участке находятся охотугодья, которые отчуждать нельзя.

Как выяснилось, только с марта по май 2017 года прокуратура выявила более 190 нарушений сроков рассмотрения заявлений на предоставление дальневосточных гектаров, а департамент земельных и имущественных отношений Приморского края уличили примерно в 200 нарушениях. Приходится принуждать местных чиновников края отмечать кадастровые границы населенных пунктов.

Как утверждает глава Минвостокразвития России Александр Галушка, Приморский край находится в числе отстающих регионов по выделению гектаров. Лучше всего землю раздают с барского плеча в Магаданской области да на Чукотке.

Кстати:

Берут не глядя

– Мне кажется, что люди берут эти участки не для развития региона, а так – на всякий случай. Я еще не видел ни одного человека, который бы приехал сюда с серьезными намерениями. Кругом одни альтруисты. Вот получила у нас землю молодая пара из Петербурга, и говорят, что хотят на гектаре сад вырастить. Несмотря на то, что здесь сад расти не будет, – сетует глава Хасанского поселения Иван Степанов. – Никто не торопится серьезно осваивать эту землю: мы несколько договоров уже подписали, но никто не приехал даже посмотреть на свой участок. Кроме того, та земля, которая у нас находится в так называемой белой зоне, вообще ни для чего не пригодна. Но у нас есть Хасанский парк площадью 9 тысяч гектаров (в собственности края) – это огромная территория, которую раньше использовали под сельскохозяйственные нужды, а потом сделали заповедной зоной. Я просил даже на уровне губернатора, чтобы сняли ограничения и местные жители могли бы взять эти земли. Не дают.

Впрочем, по словам Степанова, в этом парке, ближе к морю, есть небольшой кусочек свободной земли, которую мог бы взять себе тот же Канаев. Если повезет.