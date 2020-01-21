Маткапитал могут разрешить направлять на строительство дома на садовом участке

Законопроект, позволяющий использовать маткапитал для строительства жилого дома на садовом участке, прошел первое чтение.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что поправки были необходимы, поскольку с 1 января 2019 года жилой дом можно строить не только на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но также и на садовом участке.

Таким образом, закон должен позволить направлять материнский капитал на строительство или реконструкцию объекта как на земле, предназначенной для ИЖС, так и на садовом участке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 60% россиян считают материнский капитал самой важной мерой государственной поддержки родителей.

Президент России Владимир Путин 15 января распорядился выплачивать 466 тысяч при рождении первого ребенка. В комитете Госдумы по труду и социальной политике полагают, что материнский капитал на первенца можно будет оформлять уже в марте-апреле.