Российским семьям позволят оформлять маткапитал на первенца с начала весны

В комитете ГД по труду и социальной политике надеются, что маткапитал на первого ребенка можно будет оформлять уже в марте-апреле. Об этом газете «Известия» рассказала член комитета Светлана Бессараб.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — пояснила парламентарий.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский также отметил, что сейчас сенаторам нужно активно включиться в проработку документов, которые требуют изменений. По его словам, основная подготовительная работа уже сделана.

«Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент, — рассказал Рязанский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января заявил, что программа маткапитала в стране будет продлена как минимум на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом с 1 января 2020 года материнский капитал в размере 466 тысяч рублей будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого.