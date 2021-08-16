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"С фонарного столба помидор не снимешь": блогерша выиграла машину за томат весом 2,3 кг со своей грядки

Предыдущий рекорд на конкурсе в честь Дня помидора в красноярской провинции был установлен в 2011 году – плод весом в 2,146 кг

Фото: скриншот, "Одноклассники"

Уроженка города Минусинска Красноярского края Наталья Щербинина стала абсолютным рекордсменом конкурса в День помидора. Блогерша похвалилась томатом со своей грядки, вес которого составил 2 270 граммов. Это был самый крупный плод среди 58 огородников-участников, передает меда-группа «Юг Сибири».

Женщина, вырастившая такой плод, удостоилась главного приза конкурса агрономов-любителей – автомобиля Лада.

Фото: соцсети

Предыдущий рекорд составлял 2 килограмма 146 граммов. В 2011 году такой томат воспитал местный садовод Юрий Мамаев.

«На асфальте пшеница не растет, и с фонарного столба помидор не снимешь. Только каждодневный и упорный труд покажет плоды за которые можно с гордостью сказать: "Мы сделали это!"»

, – пишет Наталья Щербинина на личной странице в «Одноклассниках».

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