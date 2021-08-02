Андрей Туманов: Сейчас как раз время дайкона – близкого родственника редиски и редьки

Даже сейчас, когда уже перевалило за середину лета, можно что-то высаживать

– У всякого японца есть японская мама, а японская мама говорит своему сыну – вот ты сидишь, а, между прочим, пора сеять дайкон, – утверждает садовод-профессионал Андрей Туманов.

Дайкон – это японская редька – тот самый овощ, который сеют как раз во второй половине лета, потому что это овощ длинного дня: то есть, во время длинного дня он уходит в стрелку. Поэтому, если вы его посеяли где-то в мае, все убежало в стрелку. А вот если посеяли на уходящий день, значит, он пошел в дайкон. И сейчас как раз самое время. То есть, где-то примерно с 20-х чисел июня я начинаю потихонечку подсевать разные сорта дайкона.