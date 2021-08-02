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Андрей Туманов: Сейчас как раз время дайкона – близкого родственника редиски и редьки

Что сейчас можно посадить на грядках, рассказывает известный садовод

Даже сейчас, когда уже перевалило за середину лета, можно что-то высаживать

– У всякого японца есть японская мама, а японская мама говорит своему сыну – вот ты сидишь, а, между прочим, пора сеять дайкон, – утверждает садовод-профессионал Андрей Туманов.

Дайкон – это японская редька – тот самый овощ, который сеют как раз во второй половине лета, потому что это овощ длинного дня: то есть, во время длинного дня он уходит в стрелку. Поэтому, если вы его посеяли где-то в мае, все убежало в стрелку. А вот если посеяли на уходящий день, значит, он пошел в дайкон. И сейчас как раз самое время. То есть, где-то примерно с 20-х чисел июня я начинаю потихонечку подсевать разные сорта дайкона.

Фото: из соцсетей

Какие сорта лучше выбрать?

– Как у всякого овоща у дайкона накопилось огромное количество сортов с разными сроками созревания.

Так вот, идете вы сейчас в магазин и перебираете сорта дайкона. Видите – 90 дней… 90 дней многовато, это такой позднеспелый, уходящий далеко-далеко в осень, то есть, сейчас если вы его посеете, он, наверное, не успеет вызреть.

Ищите – 50-60 дней. Вот убрали вы лук, чеснок (что сделать давно пора в большинстве регионов нашей страны), и надо что-то на это место посадить, чтобы там сорняки не гуляли. Вот и займите грядки дайконом. Выберете какие-то скороспелые сорта, они могут быть разные: удлиненные или круглые типа Саши, которые полюбились в России.

В принципе, сейчас достаточно много и чисто российских сортов дайкона. Их в списке селекционных достижений Минсельхоза районировано, по-моему, 37 или 38.

Фото: из соцсетей

Успеет вырасти и созреть?

– Есть еще один плюс. Представьте: а вдруг осень будет длинная? Что до января будет еще осень. Вы сидите, а дайкон растет. Снега все нет, а дайкон растет… Все больше и больше. Мы не можем прогнозировать, какой длины будет осень, поэтому получается лотерея. Наступит зима в октябре, значит, мы получим дайкон с пальчик (а он в любом состоянии съедобен). Ну, получится с пальчик, будете считать его не дайконом, а редиской. А уйдет осень в зиму далеко, будет тепло, соберете мешками дайкон и всю зиму будете его резать, строгать, делать сок…

Чем полезен дайкон?

– Дайкон считается не просто овощем, а овощем, помогающим нашему здоровью. Я избегаю слово лечебный, но – помогающий здоровью. Недаром японцы одна из самых долгоживущих наций в мире. А дайкон они едят каждый день.

Редиску тоже можно сейчас посадить. Отдельные ее сорта типа Дуганский, Красный Великан, очень хороши. Они недооценены почему-то и не пользуются популярностью у садоводов. Они такие длинные, как морковки, вырастают, очень сочные, очень вкусные, растут быстро, можно, допустим, после помидоров их в теплицах посадить. Так что не избегайте редиски.

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Фото: @Pixabay
Когда лучше сажать редиску: советы Андрея Туманова

Редька ведь тоже из этой семьи овощей, что и дайкон, не так ли?

– Да, редиска и дайкон – это братья. И редька русская черная – тоже их сестра родная. Все это близкие родственники. Так что любите их в разных видах.

В черной редьке содержатся горчичные масла, ею хорошо лечиться. Редиска – более весенний овощ, потому что весной еще ничего нет и она заменяет все остальные овощи. А дайкон это уже фактически овощ каждого дня, потому что не содержит много горчичных масел, зато в нем много ферментов, которые помогают нашему пищеварению. Так что дайкон я бы выделил среди всех редек. Сажайте дайкон – не пожалеете. Но сажайте его правильно.

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