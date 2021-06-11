"Фактор плацебо никто не отменял": Туманов разоблачил миф об антираковых свойствах чаги

В интернете сегодня можно найти массу советов. Все ли они полезны? Особенно опасны такие бездумные советы, если касаются здоровья. Известный садовод Андрей Туманов предостерегает от веры в «уникальные» свойства некоторых разрекламированных растений.

– Почему-то сейчас безумно популярной стала чага. Что это за мода такая? Действительно ли этот древесный гриб так полезен?

– Чага – это гриб, который паразитирует на березах. Вернее, сама чага – это плодовое тело гриба. Кто-то ею лечится, кто-то не верит в ее полезные свойства в борьбе с онкологией…

Каждые лет 10 почему-то всплывает чага, как мощная панацея от этой болезни. Люди начинают пробовать, потом все это забывается, всплывает какое-то новое «верное средство»... Хотя можно было бы сразу вспомнить «Раковый корпус» Александра Солженицына – там все по поводу чаги описано досконально.

Поверьте, официальная наука (а большинство моих друзей – это врачи) не признает чагу даже как профилактическое средство в антиопухолевых терапиях. И не надо пытаться заменить ею назначенные врачом курсы лечения.

Конечно, если с чисто психологической точки зрения вы будете пить чай из чаги и вам будет казаться, что это помогает, – это ради бога. Психологический фактор, фактор плацебо никто не отменял. Да и в тех же онкологических клиниках врачи обычно этому не препятствуют: если человек верит в ее полезные свойства, ради бога.

Но, поверьте, доказанных антираковых свойств у чаги нет.

Не думаю, что надо как-то широко пропагандировать чагу или бороться с ней. В конце концов, на Руси всегда чагу пили в качестве заменителя чая. Получается неплохой, достаточно вкусный напиток из чаги, ничего вредного там нет.

– Есть ли какие-то полезные свойства у чаги? Не в смысле борьбы с онкологией.

– В чаге есть минеральные вещества есть. И, по крайней мере, нет тиаминов, как в чае. Те, кто склонен к гипертонии, смогут это оценить – сердце не будет так сильно биться, как после крепкого чая.

– Главное, чтобы не увлекались самолечением.

– К слову, я знал человека, который занимался заготовкой, в том числе, и чаги. У него была фирма в Архангельской области, он занимался заготовкой и к нему несли бруснику, малину, клюкву и чагу. Он, кстати, публиковал заказные материалы в СМИ, где как раз рассказывали о том, что это действенное средство против рака. Да и сам он на нее налегал – пил чаи из чаги постоянно. Но, когда у него самого случился рак, пошел к врачам и поехал лечиться в Москву и пошел к врачам. И не вспомнил про чагу…