Сегодня, в 11:01

Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы

Чаще всего получается, что семена, посеянные в худший день, растут лучше, чем посаженные в благоприятный

Фото: Global Look Press

Сейчас очень модно все делать по лунному календарю. Высаживать, обрезать, все, что угодно. Вот что «сказал» лунный календарь, то и надо делать. «Ещё одна фенечка-миф для наивных?» – поинтересовались мы у известного садовода Андрея Туманова.

– Конечно, фенечка, – уверяет эксперт. – Если бы в лунном календаре был смысл, им бы пользовались все агрономы мира. Но почему-то пользуются им исключительно садоводы-любители. И, как правило, не очень опытные.

Вообще нас ещё в кружке юннатов учили: если хочешь достичь какого-то результата или что-то проверить, проведи опыт. Дорогие друзья, проведите же этот опыт! Посейте семена, скажем, в лучший день по этому календарю и посейте их в худший. А потом сравните результат.

Почему-то чаще всего получается, что семена, посеянные в худший день, растут лучше, чем семена, посеянные в лучший день. Это, конечно, не всегда из-за дня, а из-за того, что в худший день, как правило, особо стараешься посеять.

– Вы когда-нибудь спрашивали у учёных-астрономов – возможно ли вообще влияние Луны на саженцы?

– Знаете, у меня родной дядя – астрофизик, профессор. И если бы я ему только заикнулся про лунный календарь, он меня проклял бы. Дело в том, что он тоже огородник, и когда я ему начинаю говорить про что-то из этой серии… Конечно, не про лунный календарь, но про квазары, признаюсь, спрашивал. Интересовался, как они действуют. Квазары – это гораздо круче, чем Луна, и даже круче, чем Галактика. Он на меня в таких случаях хмурится и буркает: «Квазары никак не действуют на растения».

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

– Главный совет: следите не за лунным календарём, а за агротехническими сроками?

– Конечно! И меньше заглядывайте на разные странные сайты.

Вот недавно я перечитал мою любимую с детства книжку «Незнайка на Луне», и так от любопытства набрал в Интернете «что внутри Луны». И чего только не вывалилось: инопланетяне, Луна пустая и т. д., и т. п. И лишь на десятой ссылке дошёл до того, что Луна из себя представляет на самом деле: там тоже, как и на Земле, есть ядро, мантия и т. д. Поэтому помните: если вы ищете в Интернете какие-то научные истины, они придут к вам лишь на десятой ссылке.

Так что, дорогие друзья, либо ставьте собственный опыт, либо смотрите, как поступают настоящие агрономы и учёные. И поменьше следите за байками разных сказочников: типа таких – соки вверх, соки вниз, да куда вниз соки идут…

Кстати, даже те, кто верят в лунный календарь, говорят, что он даёт плюс 5% к урожаю. Слушайте, но если я опоздаю с агротехническими сроками, у меня будет минус 50%. Вот и сравните – 5 плюс (даже если считать, что лунный календарь работает) и 50 в минус. Так лучше уж я выберу научные 50% в плюс и посажу всё в агрономические сроки. Всё, вопрос закрыт.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 22 часа назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 5 дней назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Дом и дачка 17 часов назад

Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры

Деньги 17 часов назад

"Пропаганда вакцинирования провалена, а мы теряем деньги": рестораторы просят отсрочить локдаун

Технологии 1 день назад

Специально создаётся интрига? Жаров прокомментировал ответ Пескова про "чипирование" россиян

Деньги 1 день назад

Газировка стоимостью с бутылку вина: Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Технологии 2 дня назад

Одобрил лично Путин: СМИ узнали о подготовке правительством программы «чипирования» россиян

Деньги 2 дня назад

"Неубедительно!" Набиуллину раскритиковали за объяснение, почему нельзя раздавать деньги

Деньги 3 дня назад

Инфляция уже рекордная и продолжит расти как минимум до осени – Центробанк

Деньги 1 неделю назад

"Медуза"*: Мэрия планирует ввести для бизнеса санкции за непривитых сотрудников

Авто 1 неделю назад

Дешевле, чем в Европе, но недоступнее: когда прекратится рост цен на авто в РФ

Деньги 1 неделю назад

"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Деньги 1 неделю назад

"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

Деньги 1 неделю назад

Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Деньги 1 неделю назад

Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Деньги 1 неделю назад

Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Деньги 1 неделю назад

Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

Авто 1 неделю назад

Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

Деньги 1 неделю назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку сразу на 0,5% на фоне рекордной инфляции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика