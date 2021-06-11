Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы

Сейчас очень модно все делать по лунному календарю. Высаживать, обрезать, все, что угодно. Вот что «сказал» лунный календарь, то и надо делать. «Ещё одна фенечка-миф для наивных?» – поинтересовались мы у известного садовода Андрея Туманова.

– Конечно, фенечка, – уверяет эксперт. – Если бы в лунном календаре был смысл, им бы пользовались все агрономы мира. Но почему-то пользуются им исключительно садоводы-любители. И, как правило, не очень опытные.

Вообще нас ещё в кружке юннатов учили: если хочешь достичь какого-то результата или что-то проверить, проведи опыт. Дорогие друзья, проведите же этот опыт! Посейте семена, скажем, в лучший день по этому календарю и посейте их в худший. А потом сравните результат.

Почему-то чаще всего получается, что семена, посеянные в худший день, растут лучше, чем семена, посеянные в лучший день. Это, конечно, не всегда из-за дня, а из-за того, что в худший день, как правило, особо стараешься посеять.