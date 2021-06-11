Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы
Чаще всего получается, что семена, посеянные в худший день, растут лучше, чем посаженные в благоприятный
Сейчас очень модно все делать по лунному календарю. Высаживать, обрезать, все, что угодно. Вот что «сказал» лунный календарь, то и надо делать. «Ещё одна фенечка-миф для наивных?» – поинтересовались мы у известного садовода Андрея Туманова.
– Конечно, фенечка, – уверяет эксперт. – Если бы в лунном календаре был смысл, им бы пользовались все агрономы мира. Но почему-то пользуются им исключительно садоводы-любители. И, как правило, не очень опытные.
Вообще нас ещё в кружке юннатов учили: если хочешь достичь какого-то результата или что-то проверить, проведи опыт. Дорогие друзья, проведите же этот опыт! Посейте семена, скажем, в лучший день по этому календарю и посейте их в худший. А потом сравните результат.
Почему-то чаще всего получается, что семена, посеянные в худший день, растут лучше, чем семена, посеянные в лучший день. Это, конечно, не всегда из-за дня, а из-за того, что в худший день, как правило, особо стараешься посеять.
– Вы когда-нибудь спрашивали у учёных-астрономов – возможно ли вообще влияние Луны на саженцы?
– Знаете, у меня родной дядя – астрофизик, профессор. И если бы я ему только заикнулся про лунный календарь, он меня проклял бы. Дело в том, что он тоже огородник, и когда я ему начинаю говорить про что-то из этой серии… Конечно, не про лунный календарь, но про квазары, признаюсь, спрашивал. Интересовался, как они действуют. Квазары – это гораздо круче, чем Луна, и даже круче, чем Галактика. Он на меня в таких случаях хмурится и буркает: «Квазары никак не действуют на растения».
– Главный совет: следите не за лунным календарём, а за агротехническими сроками?
– Конечно! И меньше заглядывайте на разные странные сайты.
Вот недавно я перечитал мою любимую с детства книжку «Незнайка на Луне», и так от любопытства набрал в Интернете «что внутри Луны». И чего только не вывалилось: инопланетяне, Луна пустая и т. д., и т. п. И лишь на десятой ссылке дошёл до того, что Луна из себя представляет на самом деле: там тоже, как и на Земле, есть ядро, мантия и т. д. Поэтому помните: если вы ищете в Интернете какие-то научные истины, они придут к вам лишь на десятой ссылке.
Так что, дорогие друзья, либо ставьте собственный опыт, либо смотрите, как поступают настоящие агрономы и учёные. И поменьше следите за байками разных сказочников: типа таких – соки вверх, соки вниз, да куда вниз соки идут…
Кстати, даже те, кто верят в лунный календарь, говорят, что он даёт плюс 5% к урожаю. Слушайте, но если я опоздаю с агротехническими сроками, у меня будет минус 50%. Вот и сравните – 5 плюс (даже если считать, что лунный календарь работает) и 50 в минус. Так лучше уж я выберу научные 50% в плюс и посажу всё в агрономические сроки. Всё, вопрос закрыт.
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