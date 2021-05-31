Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Многие садоводы появляются на даче только в выходные. А в теплицах у них высажены перцы, помидоры, огурцы… Теплицы между тем требуют постоянного присутствия хозяина.
Как выйти из положения? Своим опытом делится известный садовод Андрей Туманов.
– Вижу у вас в теплице и помидоры, и перцы растут. Как они тут выживают, когда вы бываете на даче наездами?
– Скажу честно, плохо живёт рассада без постоянного присмотра в теплице. Потому что в теплице будет большое колебание температуры, если её вовремя не открывать и не закрывать. То есть, ночью будет температура низкая, а днём, во время жары, если теплица закрыта, будет ого-го какая – может доходить до 50 градусов, а то и выше.
– И как же решить эту задачку?
– Когда-то у нас здесь было более людно, в те времена в садовом товариществе всегда был дежурный по теплицам, который с утра проходил все соседние теплицы. Заборов-то у нас нет, перешагиваешь проволоку, и уже на соседнем участке. Отрыл теплицу, пошёл дальше… А вечером закрыл их. Моя бабушка этим занималась, потом мама, пока была жива, соседи…
Теперь все по-другому. Теперь мне приходится оставлять теплицу открытой. Пусть там будет лучше похолоднее, зато в жару не будет пекла.
Кроме того, теплица должна обязательно проветриваться: корень раннего прихода всех болезней у растений – это влага. Повышенная влага (когда капли висят внутри теплицы) создаёт прекрасные условия для развития той же самой фитофторы.
Рубрика: Дом и дачка