Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Многие садоводы появляются на даче только в выходные. А в теплицах у них высажены перцы, помидоры, огурцы… Теплицы между тем требуют постоянного присутствия хозяина.

Как выйти из положения? Своим опытом делится известный садовод Андрей Туманов.

– Вижу у вас в теплице и помидоры, и перцы растут. Как они тут выживают, когда вы бываете на даче наездами?

– Скажу честно, плохо живёт рассада без постоянного присмотра в теплице. Потому что в теплице будет большое колебание температуры, если её вовремя не открывать и не закрывать. То есть, ночью будет температура низкая, а днём, во время жары, если теплица закрыта, будет ого-го какая – может доходить до 50 градусов, а то и выше.