Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры

В такую жару, как та, что стоит последние недели, особенно важно поливать растения. О том, как правильно это делать, рассказывает известный садовод Андрей Туманов.

– Этот способ универсален для любой погоды, – рассказывает Туманов. – Я, к примеру, никогда не поливаю по поверхности почвы. Во-первых, это неэкономно, во-вторых, это – дополнительная влага, которая может привести к фитофторе.

Есть много разных способов дать влагу корням, но не дать её поверхности почвы. Я обычно делаю просто. Немножко откапываю ямки вокруг стволика либо томата, либо перчика, хорошенько поливаю: на один куст у меня уходит минимум ведро, а, может быть, и два ведра воды, в зависимости от того, насколько почва пересохла.