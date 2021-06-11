Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры
Есть много разных способов дать влагу корням, но не дать её поверхности почвы. Известный садовод рассказывает, как это сделать
В такую жару, как та, что стоит последние недели, особенно важно поливать растения. О том, как правильно это делать, рассказывает известный садовод Андрей Туманов.
– Этот способ универсален для любой погоды, – рассказывает Туманов. – Я, к примеру, никогда не поливаю по поверхности почвы. Во-первых, это неэкономно, во-вторых, это – дополнительная влага, которая может привести к фитофторе.
Есть много разных способов дать влагу корням, но не дать её поверхности почвы. Я обычно делаю просто. Немножко откапываю ямки вокруг стволика либо томата, либо перчика, хорошенько поливаю: на один куст у меня уходит минимум ведро, а, может быть, и два ведра воды, в зависимости от того, насколько почва пересохла.
Когда вода впиталась, я загребаю лунку сухой землёй. Можно взять какой-то мульчирующий материал – торф, компост, какие-то виды опилок… Все, что угодно. Просто для того, чтобы влага не выходила.
Таким образом, мы сделаем сразу два добрых дела для растения. Очень экономно его полили, вся влага осталась в корневой системе, она будет использована растением, ни капли её не испарится и не будет помогать развиваться фитофторе. Ещё мы с помощью мульчирования задавили сорняки, то есть, ещё и облегчили себе работу по прополке.
– И как часто надо поливать таким образом?
– Помидоры даже лёгкую засуху переносят. В принципе, на одном таком поливе томаты могут провести две недели. Хотя, конечно, лучше их поливать еженедельно. Но – не каждый день. Потому что если каждый день будете лить воду под помидоры, то вся эта влага окажется на стенках теплицы, и ваши помидоры быстро заболеют.
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