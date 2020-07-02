За воду теперь будем платить по-новому?

В последние дни в новостных лентах появилась информация о введении нового водного налога. О чем идет речь, и действительно ли налог новый, Sobesednik.ru обсудил с юристом Полиной Тришиной.

– В статью 19.2 Закона о недрах были внесены изменения, и они вступили в силу еще 8 января (Федеральный закон от 27.12.2019 N 505-ФЗ). Речь идет о том, что садовые товарищества должны получать лицензию на артезианские скважины и платить налог с воды. Все так?

– Так. Только ничего нового не произошло и в январе. СНТ платят водный налог с 2006 года, когда он впервые появился в Налоговом кодексе. И сейчас они его будут платить. И лицензию надо было получать и раньше.

– А в чем тогда новация?

– В Законе о недрах просто поменялась формулировка – в той его части, где говорится о том, для чего используется вода в садовых товариществах.

– И для чего?

– Товарищество может добывать подземные воды для целей питьевого или технического водоснабжения. Под использованием подземных вод понимается их использование товариществами или правообладателями садовых участков, расположенных в пределах территории садоводства для личных, бытовых и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд в целях ведения садоводства либо огородничества. А так же для создания благоприятных условий для обеспечения освоения земельных участков.

– То есть, если я член СНТ, и мы решили бурить скважину, а воды будет потреблять не меньше 100 кубометров в год, нам нужна лицензия. А если воды будем потреблять меньше, лицензия не нужна?

– Если вы юридическое лицо (например, СНТ), то лицензия вам нужна в любом случае, даже если у вас потребляется минимум воды. А вот если скважина у вас частная, то лицензия нужна лишь в том случае, если у вас большой объем потребления (свыше 100 кубов в год).

– Кто выдает лицензию?

– За лицензией вы обращаетесь в правительство региона – можно через портал госуслуг (или через местные порталы власти). Там принимают решение о лицензировании.

Лицензия стоит 7500 рублей. Но для того, чтобы эту лицензию получить, вам необходимо оформить комплект документов – в том числе, геодезические, сформировать земельный участок, на котором находится ваша скважина, обеспечить санитарную защитную зону вокруг этой скважины и т.д. Комплект документов, который нужно оформить для получения лицензии, стоит обычно несколько сотен тысяч рублей.

– Так сложно?

– Это общее правило. Но для СНТ правила несколько упрощены. В частности, в законе записано: «добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований по рациональному использованию и охране недр».

– Хорошо, предположим, документы собрали, лицензию получили, скважину пробурили. Как платим налог?

– На скважине ставится счетчик, а в лицензии указывается годовой объем добычи воды в кубометрах. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей в экономических районах (ст.333.12 Налогового кодекса). К какому бассейну относится ваша скважина, указано в лицензии. Ставки установлены в 2006-м и с тех пор не менялись. Но в 2020-м они применяются с коэффициентом 2,31.

Водный налог платится ежеквартально. Декларация (ее форма утверждена приказом ФНС РФ от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@) сдается до 20 числа в месяц, следующий за окончанием квартала.

Есть один нюанс. При заборе воды сверх установленных лимитов вы будете платить за излишек ставку, умноженную на коэффициент 5.

Скажем, у вас в лицензии написано, что вы можете выбирать годовой объем воды в 100 кубов. То есть в квартал – 25 кубов. А вы выбрали 30 кубов. Вот за 25 вы заплатите ставку, умноженную на 2,31, а за лишние 5 кубов – ставку, умноженную на 5.

Обратите внимание, что это именно налог, а не тариф на воду, по которому водоотведение оплачивает остальное население России.

– Выходит, ничего существенно нового? И новостной ажиотаж возник на пустом месте?

– По сути, да. Единственная новация, что из-за коронавируса установлены некоторые льготы для предпринимателей. Участников СНТ и других граждан, владеющих мощными скважинами, это не касается.