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На абортаж?

Дмитрий Быков
00:03, 21 мая 2019
«Собеседник» №18-2019

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»

Неожиданным образом всплыла в речи Патриарха тема абортов, которая о многом заставляет задуматься.

Выступая на вручении ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», вручаемой фондом «Женщины за жизнь», Патриарх Кирилл предложил «закрыть тему абортов в том масштабе, в каком она существует». Выражение не очень удачное: «закрыть тему», как мы тут хорошо знаем, можно по-разному. Можно запретить аборты (РПЦ давно выступает за то, чтобы вывести их из системы обязательного медицинского страхования), можно перестать поднимать эту тему в общественной дискуссии, а это немногим лучше. Патриарх сообщил также, что аборты составляют примерно треть от всех зарегистрированных беременностей, что отказ от абортов позволил бы россиянам за 20 лет увеличить население на 20 млн человек, напомнил, что церковь считает аборт убийством, – и все это довольно предсказуемо; Патриарху вручили ювелирное изделие с надписью «Сохрани в себе человека», что тоже, если вдуматься, довольно двусмысленно. В последнее время Сам Господь, кажется, озаботился наглядностью: мало того что авторитет церкви в обществе, судя по екатеринбургскому противостоянию, и так упал ниже некуда, – глава Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства прот. Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал: одиноким россиянкам, которые не могут найти мужа, можно поискать его в Африке. «Там очень много молодых мужчин неженатых. А в Китае еще больше. Никаких проблем. Взять и уехать! Земля-то круглая». Позднее он пояснил, что это шутка была. «Намеренно заострил». Протоиерей Димитрий Смирнов вообще большой шутник, подборка его высказываний легко гуглится и доставит вам немало веселых минут.

Аборт, конечно, вещь вредная и неприятная, кто бы спорил, хотя запрет на аборты вызывает у большинства населения ужас и ассоциируется с самым зверским тоталитаризмом; если церковь рассчитывает вернуть себе популярность, педалируя тему абортов, – это еще одно роковое заблуждение. 560 тысяч абортов в год – в самом деле цифра пугающая, но ведь детей хотят там, где есть вера в будущее и хотя бы приблизительный его образ. А там, где всем россиянам обещают скорое переселение в рай, где жизнь и права давно обесценены, как-то нет особого стимула рожать, особенно в нынешней экономической ситуации. Если люди не видят смысла жить и давать жизнь новым поколениям – а подобные цифры именно об этом и говорят, – это вопрос как раз к церкви, которая должна увеличивать не столько число храмов, сколько желание жить. 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2019 под заголовком «На абортаж».

 

  • И физик, и клирик. Тайны биографии главы РПЦ патриарха Кирилла

Теги: РПЦ

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