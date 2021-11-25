«Лента» вслед за Billa покупает «Утконос»

Компания «Лента», владеющая одной из самых больших продуктовых сетей в России, сообщила о покупке крупного онайн-доставшика «Утконос».

Сделка составит 20 миллиардов рублей и состоится уже в следующем году. Её планируют закрыть за счет нового выпуска акций.

«Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно усилить конкурентные позиции в онлайн-сегменте в Москве за счет интеграции платформы доставки с лояльной клиентской базой, сильными компетенциями, такими как сверхширокий уникальный ассортимент, высокий уровень доступности товаров и удовлетворенности клиентов», — объясняет гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

Сотрудники «Утконоса» сохранят свои места.

Напомним, что ранее «Лента» уже купила все магазины компании Billa. В результате они были переименованы в «Ленту».