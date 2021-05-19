"Лента" покупает сеть магазинов Billa почти за 20 млрд

Одна из ведущих сетей продуктовых магазинов «Лента» намерена приобрести и включить в свой состав супермаркеты Billa. 5400 сотрудников Billa увольнять не станут, но торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, сообщает директор «Ленты» по PR и GR Мария Филиппова. Сделка обойдется в 215 миллионов евро, или порядка 20 миллиардов рублей, однако предварительно её должна утвердить Федеральная антимонопольная служба.

В основном, магазины сети Billa расположены в Москве и Московской области. Таким образом, «Лента» планирует достичь доли в 3% на этом рынке. «Выгодное расположение торговых точек Billa даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — добавляет гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

В общей сложности речь идет о покупке 161 супермаркета и логистической инфраструктуры.

Напомним, что накануне стало известно о похожей сделке по приобретению сетью магазинов «Магнит» супермаркетов «Дикси». С учетом больших размеров покупаемой сети её размер почти в пять раз больше — 92,4 миллиарда рублей. В «Магните» намерены за счет покупки усилить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге, а также улучшить свой сервис онлайн-покупок.