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Вчера, в 23:58

Эхо первой волны: Замминистра в Ставрополе задержали за махинации с закупкой масок в 2020 году

Ущерб от завышенных цен по госзакупкам, по мнению следствия, составил 28 миллионов рублей

Фото: скриншот YouTube-канал «Своё-ТВ»

Ирина Моргунова

В Ставрополе заместительницу министра транспорта задержали по подозрению в мошенничестве. Меру пресечения для Ирины Моргуновой изберут в субботу, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник сообщает, что уголовное разбирательство связано не с текущим должностным положением Моргуновой.

В 2020 году во время первой волны пандемии коронавируса чиновница работала в должности замминистра имущественных отношений и отвечала за обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

По версии следствия, чиновница закупала СИЗы по завышенным ценам. Сумма закупок за два месяца составила 63 миллиона рублей. Предполагается, что эта сумма завышена на 28 миллионов рублей.

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