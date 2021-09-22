– Я знаю много пожилых людей, которые в конце 1990-х получили компенсации с пониженными коэффициентом по своим советским вкладам, как тогда делалось. Они тоже могут рассчитывать на дополнительные суммы, когда разморозят программу?

– Думаю, да. Если их вклад был открыт до 20 июня 1991-го и какую-то сумму они уже получили, то окончательной компенсацией это не является. Что именно получит вкладчик прописывается в Федеральном законе о бюджете. Каждый раз определялась категория вкладчиков, имеющих на них право, и коэффициент возмещения. Когда будет принято решение о разморозке программы, все это так же будет определено. Кстати, если вы еще не получили компенсацию следует обратиться в Сбербанк.

– Но у тех, кто уже что-то получал, никаких документов не осталось...

– Ничего страшного. Главное, чтобы люди помнили, что у них был вклад. Алгоритм обычно такой: человек обращается в Сбербанк, и там ему восстанавливают по архивным данным всю информацию.

– Когда компенсации выдавали в 1990-е, надо было обращаться именно в то отделение, где был открыт вклад. И уже тогда у людей возникали с этим проблемы: кто не помнил, где открывал счет, или самого отделения уже не было...

– Тогда еще не существовало единой базы по вкладам. Но уже в 2000-х она была создана. Желательно подавать его в те подразделения, в которых человек открывал вклад. Но необязательно.

– Идут разговоры о том, что есть идея отдавать россиянам недополученное не деньгами, а ценными бумагами...

– Полное восстановление вкладов – это гигантская нагрузка даже на наш профицитный бюджет. Возможный вариант – выпустить государственные долговые обязательства. Например, в виде облигаций на определенное время погашения. Но все это пока только планы на будущее, которые из года в год откладываются. Все будет определять Минфин, исходя из своих возможностей. И потом утверждать Дума. Можно ли компенсировать советские вклады? В соответствии с законами нашей страны – это не просто можно, а нужно это сделать. Но как и когда будут исполнены эти законы, пока сказать сложно.