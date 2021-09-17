Список богатейших людей планеты по версии Forbes вновь возглавил Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, вытеснив с первой строчки главу Amazon Джеффа Безоса.

По данным Forbes Real-Time, в настоящий момент состояние предпринимателя превышает $203,4 млрд. Безос находится на втором месте с состоянием более $197 млрд.

Тройку лидеров замыкает гендиректор французской группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($174,9 млрд). Далее следуют создатель Microsoft Билл Гейтс ($131 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (более $126 млрд).

В топ-10 также попали основатели Google Ларри Пейдж ($120,7 млрд) и Сергей Брин ($116,3 млрд), один из руководителей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($119,6 млрд), а также глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($101,5 млрд) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани ($98,6 млрд).