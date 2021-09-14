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1,5 трлн за три года потратят на содержание властей. Дороже всех судьи и силовики

Почти половина денег уйдет на судебную власть, а законодательная обойдется относительно дешево –менее чем в 60 млрд

Фото: Global Look Press

Согласно проекту бюджета на 2022-2024 годы, составленному Минфином, содержание всех ветвей власти обойдется казне приблизительно в 1,5 триллиона рублей за три года. Затраты на президента и его аппарат составят более 45 миллиардов (почти на миллиард больше, чем в прошлом проекте бюджета), а на правительство — 26,6 миллиарда (на три миллиарда больше), посчитал Forbes.

Самой затратной для бюджета станет судебная власть, на которую уйдет в совокупности почти половина всех отчислений — 718,5 миллиарда рублей. Среди органов исполнительной власти дороже всех оказалась прокуратура с бюджетом в 270 миллиардов на три года. На Следственный комитет потратят 152 миллиарда.

Ещё 48 миллиардов выделят на Центральную избирательную комиссию, которой предстоит проводить выборы президента в 2024 году. Почти 170 миллиардов отводится на обеспечение деятельности отдельных органов власти.

На законодательную власть налогоплательщики потратят относительно немного: 19,7 миллиарда на Совет Федерации и 36,6 миллиарда на Государственную думу. Финансирование последней заметно сократится — на 1,2 миллиарда за три года.

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