Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Сегодня сотни СМИ опубликовали новость Минсельхоза о том, что средняя цена за килограмм гречки в России впервые побила рекорд десятилетней давности. Сейчас она достигает 102 рубля. В неурожай 2011 года её покупали по цене 112 рублей за килограмм.

В магазинах действительно можно найти упаковки с похожими ценами, но у этой крупы чаще всего на полках пониже есть конкуренты в более щадящей ценовой категории.

Sobesednik.ru для примера нашёл пять предложений на российском рынке ретейла и маркетплейсов. Примечательно, что в этом списке нет категории СТМ – собственной торговой марки. Часто ритейлеры продают такие товары с минимальной наценкой, пестуя лояльность покупателя с зарплатой ниже медианной.