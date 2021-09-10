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Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Мисельхоз зря пугает граждан с зарплатой ниже медианной

Фото: Алексей Терехов

Актуальный ценник на упаковку гречки весом 900 граммов в Москве, 20 сентября

Сегодня сотни СМИ опубликовали новость Минсельхоза о том, что средняя цена за килограмм гречки в России впервые побила рекорд десятилетней давности. Сейчас она достигает 102 рубля. В неурожай 2011 года её покупали по цене 112 рублей за килограмм.

В магазинах действительно можно найти упаковки с похожими ценами, но у этой крупы чаще всего на полках пониже есть конкуренты в более щадящей ценовой категории.

Sobesednik.ru для примера нашёл пять предложений на российском рынке ретейла и маркетплейсов. Примечательно, что в этом списке нет категории СТМ – собственной торговой марки. Часто ритейлеры продают такие товары с минимальной наценкой, пестуя лояльность покупателя с зарплатой ниже медианной.

Телеграм-канал «Репортёр» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка отмечает, что Россия производит гречихи больше, чем нужно, но производителям невыгодно продавать ее на внутреннем рынке за рубль.

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