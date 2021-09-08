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Глава ЦБ допускает дальнейший рост ставки. Понижать ее пока точно не будут

Банки не успели поднять ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой, поэтому о ее снижении говорить рано

Фото: Сайт ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не считает, что сейчас имеет смысл понижать ключевую ставку. По её мнению, в обществе по-прежнему сильны инфляционные ожидания и люди продолжают тратить, в том числе из-за того, что банки, несмотря на резкий рост ключевой ставки за последние полгода, не спешат поднимать проценты по депозитам.

«Мы будем смотреть, как будет меняться ситуация. Тем более понятно, что наше июльское решение о повышении ставки на 1 п.п. еще не полностью "отыгралось", — передает слова главы ЦБ пресс-служба регулятора. — Конечно, в какой-то момент ставка вернется к нейтральному уровню, но это произойдет не раньше, чем мы будем уверены в устойчивом замедлении инфляции».

Пока люди не начнут экономить и класть деньги в банки под выгодные проценты, снижения инфляционных ожиданий не случится, уверена Набиуллина, а значит не произойдет и понижения ставки.

А вот одно или даже несколько повышений ключевой ставки в ближайшее время вполне возможно, пишет со ссылкой на главу Центробанка «КоммерсантЪ».

Напомним, что последнее увеличение ключевой ставки на 0,25% было даже ниже, чем ожидали многие эксперты на фоне президентских выплат на детей, пенсионерам и силовикам, которые суммарно оценивали в порядка 800 миллиардов рублей. Единовременное вливание ликвидности в таких объемах, по мнению экспертов, должно разогнать инфляцию

Как ранее писал Sobesednik.ru, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция в сентябре может составить до 7%.

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