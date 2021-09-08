Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:05

"Рейтинг выделениями не спасти": в сети критикуют Путина за сумму, выделенную на ликвидацию аварийного жилья

Россияне не понимают, как эта сумма может быть меньше, чем на стройку рядом резиденцией президента в Ново-Огарево

Фото: Global Look Press

Владимир Путин поручил кабмину РФ в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», - говорится в перечне.

Впрочем, в соцсетях этому сообщению особо не порадовались. Потому что сумма оказалась меньше, чем на стройку около резиденции президента в Ново-Огарево. Напомним, недавно там обнаружили строительство моста, больницы и ледового дворца, причем кто строит – неизвестно, но минимальная стоимость такого гигантского строительства – 50 миллиардов рублей.

«Рейтинг выделениями не спасти!» - уверен читатель.

«Аварийное жилье есть по всей России. Интересно, хватит ли выделенных средств. Что-то подсказывает, что это капля в море…» - не радуется сумме россиянин.

«Давно пора, а то все эти ремонты и прочие беления фасадов ничего толком и не дают. Да и не отремонтировать дом, больше денег на него потратишь. Уж проще снести и построить новый, чем старый ремонтировать», - поддержал инициативу пенсионер.

«Подняли ценники на жилье за бюджетный счет, а теперь будут покупать жилье для расселения за большие деньги. Гениально!» - иронично отметил экономист.

«Большую долю домов не вносят в список аварийных. Стоит и ладно...» - уверен москвич.

«То есть, до 2022 года аварийное жилье подождёт. Правильно. Сейчас выборы главное. Потом уже от денег на жилье приворуют. Просто не успевают же!» - ироничен студент.

«Я что-то не пойму, как сумма на всю страну может быть меньше суммы на строительство у Ново-Огарево?» - завершает дискуссию риторическим вопросом житель Московской области.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 часа назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 2 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 3 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 3 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 3 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 3 дня назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Деньги 1 час назад

Птицефабрики недовольны уходом сотрудников к работодателям с зарплатой выше

Авто 1 час назад

"Лечат наши уши лапшой": в сети жестко встретили предвыборную "пустышку" от "Единой России"

Деньги 5 часов назад

Доходы рынка страхования вырастут на 10% из-за ковида, хакеров и изменения климата

Деньги 13 часов назад

Путин поручил правительству проиндексировать в 2022 году зарплаты военных и силовиков

Деньги 1 день назад

Ставка поднята. Что последует?

Деньги 3 дня назад

"Должен же кто-то оплачивать "Северный поток"-2, кредиты Беларуси и восстановление Сирии"

Деньги 3 дня назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку. С начала года она выросла на 2,5%

Технологии 3 дня назад

Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Авто 4 дня назад

Водителям дали возможность предъявлять свидетельство о регистрации машины в виде QR

Деньги 4 дня назад

Visa поднимет комиссию за оплату картами в магазинах в 2022 году

Технологии 5 дней назад

"Яндекс" врёт и/или не врёт

Авто 5 дней назад

Собянин предложил увеличить штрафы для водителей за нарушение тишины ночью в 10 раз

Деньги 5 дней назад

Более 60% компаний в РФ вернулись к докризисным показателям к началу этой осени

Дом и дачка 5 дней назад

Андрей Туманов рассказал, как лучше хранить заготовки

Технологии 5 дней назад

Заместитель мэра Москвы пообещал тестировщикам Face Pay скидку на проезд в метро

Технологии 5 дней назад

"Яндекс" подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории рунета

Технологии 6 дней назад

Названы приложения, в которых россияне проводили больше времени в 2021 году

Дом и дачка 6 дней назад

Елена Проклова рекомендует квасить

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика