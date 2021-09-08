"Рейтинг выделениями не спасти": в сети критикуют Путина за сумму, выделенную на ликвидацию аварийного жилья

Владимир Путин поручил кабмину РФ в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», - говорится в перечне.

Впрочем, в соцсетях этому сообщению особо не порадовались. Потому что сумма оказалась меньше, чем на стройку около резиденции президента в Ново-Огарево. Напомним, недавно там обнаружили строительство моста, больницы и ледового дворца, причем кто строит – неизвестно, но минимальная стоимость такого гигантского строительства – 50 миллиардов рублей.

«Рейтинг выделениями не спасти!» - уверен читатель.

«Аварийное жилье есть по всей России. Интересно, хватит ли выделенных средств. Что-то подсказывает, что это капля в море…» - не радуется сумме россиянин.

«Давно пора, а то все эти ремонты и прочие беления фасадов ничего толком и не дают. Да и не отремонтировать дом, больше денег на него потратишь. Уж проще снести и построить новый, чем старый ремонтировать», - поддержал инициативу пенсионер.

«Подняли ценники на жилье за бюджетный счет, а теперь будут покупать жилье для расселения за большие деньги. Гениально!» - иронично отметил экономист.

«Большую долю домов не вносят в список аварийных. Стоит и ладно...» - уверен москвич.

«То есть, до 2022 года аварийное жилье подождёт. Правильно. Сейчас выборы главное. Потом уже от денег на жилье приворуют. Просто не успевают же!» - ироничен студент.

«Я что-то не пойму, как сумма на всю страну может быть меньше суммы на строительство у Ново-Огарево?» - завершает дискуссию риторическим вопросом житель Московской области.