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Птицефабрики недовольны уходом сотрудников к работодателям с зарплатой выше

Национальный союз птицеводов жалуется, что исчерпал ресурсы для увеличения зарплат сотрудникам

Фото: Global Look Press

Дефицит рабочей силы серьезно бьет по работе птицефабрик, о чем заявили в Национальном союзе птицеводов (НСП). Сейчас отрасли не хватает около 5-6 тысяч работников, пишет «Коммерсантъ».

В НСП на совещании в Минсельхозе попросили сократить для участников рынка выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию персонала. Крупные производители заявили, что исчерпали свои возможности для повышения фонда оплаты труда (утверждается, что в пандемию зарплата была увеличена до 50 тысяч рублей в месяц).

Из-за пандемии производители не могут компенсировать недостающий персонал трудовыми мигрантами. В 2022 году допустимая квота иностранных работников составляет не менее 50%. Вместе с тем один из производителей пожаловался, что местные жители идут работать в службы доставки. Этот сервис добрался и до провинциальных весей, где в основном и сосредоточено производство мяса птицы.

Теги: #работа

Рубрика: Деньги -> Деньги

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