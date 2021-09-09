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Visa поднимет комиссию за оплату картами в магазинах в 2022 году

Интерчейндж схож с ключевой ставкой ЦБ, его изменение приведет к ряду последствий и, веротяно, к увеличению цен

Фото: Global Look Press

Платежная система Visa с 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров, а также в течение года отменит льготы для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Об этом сообщает РБК.

С 1 февраля 2022 года комиссия за прием карт, которую банк взимает с магазина (интерчейндж), для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.

С 8 июля 2022 года будут отменены льготные программы для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства и прочее, с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1–1,65%. После изменений он будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

Изменения коснутся и сервисного сбора в фонд развития Visa, он увеличится с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля 2022 года, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.

Причина таких изменений кроется в том, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий для развития электронных платежей.

«Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», – отметил представитель компании и добавил, что интерчейндж получает банк-эмитент, который позже направляет его на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений. 

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, интерчейндж похож на ключевую ставку ЦБ и его изменение приведет к целому ряду последствий на рынке, так как банки или продавцы захотят компенсировать издержки. 

«Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т. д.», – добавил Соколов.

Теги: #visa

Рубрика: Деньги -> Деньги

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