Василий Мельниченко: Производители минеральных удобрений охамели
Уральский фермер и редактор новосибирского сельскохозяйственного журнала – о ценах на удобрения, урожае этого года и перспективах следующего сезона
Резкий рост цен на удобрения в этом году заставил российских аграриев бить тревогу чем выше цена, тем меньше будет закуплено удобрений - и тем хуже будет урожай. Как показало время, дорогие удобрения пришлись ещё и на плохие природные условия: лето принесло пожары и засуху. Первыми судьбой урожая обеспокоились аграрии российского чернозёмного Юга. Недавно Sobesednik.ru решил проверить ситуацию в более холодных регионах нашей страны, которые, по большей части, находится в зоне рискованного земледелия - и начал с Северо-Запада.
Мы заинтересовались ситуацией на Урале и обратились к известному фермеру Василию Мельниченко, который ещё в 2013 году выступил с критикой сельскохозяйственной политики государства на Московском экономическом форуме - рассказав что производители на селе выживают на грани невозможного.
Тогда за Василием Александровичем закрепилась крылатая фраза:
"Уровень бреда превысил уровень жизни".
В 2015 году фермер произнёс на итоговом заседании Комитета гражданских инициатив в гостинице «Националь» в Москве не менее крылатую фразу:
"Не страшно то, что страна наша в заднице, страшно то, что она начала там обустраиваться».
Sobesednik.ru попросил фермера прокомментировать ситуацию с ценами на удобрения.
- Применение удобрений важно в зоне Нечерноземья - рассказал Василий Мельниченко. - Весной 2021 года мы вносили сложные минералы по 150кг на 1 га пшеницы. Посеял я 300 га. Купили 45 тонн этих удобрений по цене 36 000 рублей за тонну.
Также мы вносили калийные удобрения под картофель - 30 тонн по цене 17 000 рублей за тонну, но это было приобретено ещё в 2020 году. К весне 2021 года цены на минудобрения росли совсем необоснованно - на 100 процентов. Сложные удобрения - азот, фосфор, калий - особенно.
Покупать удобрения по оптовым ценам от производителя я не могу. Для их перевозки требуется лицензия. Селитросодержащие удобрения приравнены к взрывчатке. А год выдался просто невероятный: дождей не было 60 дней - май, июнь. Удобрения не сработали. Урожай будет малый.
Десятки фермеров выставляют хозяйства на продажу. Всё пропало. Работать невмоготу. Конечно, товарищи заводчики минудобрений охамели. Ведь себестоимость калийных удобрений не выше 5-6 тысяч за тонну. Ну а в целом, в России за период правления одного императора ликвидируют 95 000 сел и деревень. Как говорят, земля всем пухом…
О ситуации в Сибири Sobesednik.ru рассказал главный редактор новосибирского сельскохозяйственного журнала "Председатель" Павел Березин.
- Как и везде по стране, очень сильно ударила по себестоимости продукта и по себестоимости производства зерновых и масличных культур выросшая цена на удобрения. Что касается физической нехватки удобрений, в последнее время, к сожалению, это действительно так.
Не первый год в самые горячие дни полевых работ все регулярно сталкиваются с дефицитом удобрений – из-за нараспашку открытых для производителей «экспортных ворот». Отрасль не успевает выполнять запросы и наши, и наших западных партнёров.
Что касается урожая этого года, всё в порядке: прошлогодние цены на зерно сподвигли аграриев на беспрецедентные вложения в производство, в культуру производства, в семена, удобрения. Практически во всех сибирских регионах побиты все исторические рекорды по объёмам закупки и использования минеральных удобрений, несмотря даже на рост цен. Это прошлогодние резервы.
К тому же, большое количество аграриев закупает удобрения еще до Нового года, практически сразу после уборки урожая, это характерная черта больших хозяйств. Ураганный весенний взлёт цены – далеко не первый случай в практике постсоветских сельских хозяйств.
Но главный удар ценовой гонки 2021 года придётся на наш следующий урожай. В урожай этого года сделаны вложения по ценам предыдущего. А вот в следующий сезон 2022-2023 года придется покупать все материальные ресурсы по новым ценам. И здесь возможны сюрпризы по сокращению посевных площадей, и по общему сокращению культуры производства.
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