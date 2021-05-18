Василий Мельниченко: Производители минеральных удобрений охамели

- Как и везде по стране, очень сильно ударила по себестоимости продукта и по себестоимости производства зерновых и масличных культур выросшая цена на удобрения. Что касается физической нехватки удобрений, в последнее время, к сожалению, это действительно так.

Не первый год в самые горячие дни полевых работ все регулярно сталкиваются с дефицитом удобрений – из-за нараспашку открытых для производителей «экспортных ворот». Отрасль не успевает выполнять запросы и наши, и наших западных партнёров.

Что касается урожая этого года, всё в порядке: прошлогодние цены на зерно сподвигли аграриев на беспрецедентные вложения в производство, в культуру производства, в семена, удобрения. Практически во всех сибирских регионах побиты все исторические рекорды по объёмам закупки и использования минеральных удобрений, несмотря даже на рост цен. Это прошлогодние резервы.

К тому же, большое количество аграриев закупает удобрения еще до Нового года, практически сразу после уборки урожая, это характерная черта больших хозяйств. Ураганный весенний взлёт цены – далеко не первый случай в практике постсоветских сельских хозяйств.

Но главный удар ценовой гонки 2021 года придётся на наш следующий урожай. В урожай этого года сделаны вложения по ценам предыдущего. А вот в следующий сезон 2022-2023 года придется покупать все материальные ресурсы по новым ценам. И здесь возможны сюрпризы по сокращению посевных площадей, и по общему сокращению культуры производства.