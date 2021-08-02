Псковские фермеры: Цена на удобрения – "потолок", дальше выкручиваться некуда

– Цены повышаются необоснованно?

– Я бы не сказала, что необоснованно, потому что так мы уйдём в политические дебаты. Разглагольствовать, например, на тему, почему у нас в стране много нефти, а цена на топливо при этом растёт и растёт, я бы не стала. То же самое с металлом. Наше дело – чтобы был урожай. Но растить его без удобрений мы не можем, так урожая не будет. Соответственно, не будет накормлена страна.

– Сколько и каких удобрений нужно в год хозяйствам, с которыми вы работаете?

– Это зависит от каждого хозяйства и его конкретных условий, сколько гектар засеивают и в каком состоянии земля. Но в среднем это тонна на гектар в совокупности всех микроэлементов таких как сульфат аммония, известь, азот, фосфор, калий, кальций и т. д.

– И какова цена вопроса?

– В этом году «азофоска» шла в районе 30 000 рублей за тонну. Это оптовые цены. Для мелких фермеров, покупающих в розницу, цена выше в 2 раза.

– То есть, отдельный фермер платит 60 000 рублей за тонну «азофоса», а ему, допустим, нужно пять тонн. Итого 300 000 рублей. Это приемлемая для ведения хозяйства цена?

– Конечно неприемлемая. Есть ассоциации фермеров, которые покупают удобрения уже по оптовым ценам. В одиночку, конечно, тяжелей. Здесь один в поле не воин. Формы ассоциации, кооперации фермеров пока не достаточно развиты в нашем регионе, но они работают.

Юг в этом смысле – пример для нас. В Псковской области не так много фермеров – около 300. На Юге и Востоке страны ассоциации фермеров могут достигать 1000 человек. Есть к чему стремиться, чтобы выжить и фермеру и деревне, в которой работает фермер.

– Есть ещё какие-то сопутствующие сложности?

– Общая проблема развития сельских территорий. Вот когда у нас на селе станет жить лучше, чем в городе – вот тогда всё будет хорошо. А сейчас проблема тех хозяйств, которые я курирую, и не только их – нет трактористов, механизаторов. Нет даже подсобных рабочих, которые просто встанут на автоматизированное производство овощей.

А у городских, которые случайно «залетают», не хватает сил даже отработать рабочий день. Ну, вот захотел человек приехать в деревню, ему нужны зарплата и жильё. Допустим, зарплата есть. А жить где? Россельхозбанк выпустил новый продукт – «сельская ипотека». Но что-то пока ничего в этом направлении не сделано…

– В умирающей деревне трудно налаживать сельское хозяйство.

– Чтобы она не умирала, нужна кооперация, о которой мы говорили. Один фермер в поле не воин. Вот у нас есть «опорный фермер» в деревне Дуброво Логозовской волости, который даёт работу местным, но он не может один решить все вопросы. Опять же, земля есть, чтобы построить дом, а «сельская ипотека» не работает?

Вместо того, чтобы повышать зарплату рабочим, мы вынуждены тратиться на удобрения, топливо, запчасти, на которые цена слишком высока. Повышение этих цен естественно прибавляется к стоимости овощей.

Но есть одно «но». Например, в мае-июне этого года мы при всех проблемах реализовали свёклу по 15 рублей за килограмм. А на прилавках она лежала по цене около 100 рублей за килограмм. Это уже наценка торговых сетей и так называемых «перекупов». С ними идёт взаимодействие, надеемся, что этот момент будет урегулирован с помощью правительства.

– Какова динамика цен на удобрения в последние годы?

– В этом году, как я уже сказала, цена выросла на 60%. В предыдущие годы она тоже поднималась в соответствии с инфляцией.

– В этом году сыграли «коронавирус» и кризис – или просто производители хотят сверхприбылей?

– Я думаю, это как-то связано с поставками удобрений за рубеж и экспортными пошлинами. Это политический вопрос. Я могу обосновать повышение цены на овощи – например, из-за погодных условий. Почему цена на удобрения растёт «там» – я комментировать не могу, это не моё дело.

– В этом году была ситуация, что каким-то хозяйствам пришлось купить меньше удобрений, чем нужно?

– В этом году мы закупили столько удобрений, сколько нам нужно, и прямо-таки «натягивали», вымаливали. Удалось, может быть, потому, что у нас сложились хорошие отношения с производителями удобрений, и мы заранее согласовывали, сколько и когда нам нужно. Получили примерно то, что хотели.

– А если бы недополучили ?

– Был бы хуже урожай. И сельхозкомитет говорил бы: ай-ай-ай, как мало собрали овощей, какие плохие показатели. А сейчас вот ждём: июнь и июль были жаркими, засушливыми – это тоже может сказаться на урожае.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов ещё ранней весной проводил опорное совещание фермеров области по вопросу повышения цен на минеральные удобрения, и практически каждый фермер кричал: «что делать?». Руководитель нашего сельхозкомитета всегда старается поддерживать фермеров и помогать в любом вопросе.

– Если в следующем году удобрения подорожают ещё, как будете выкручиваться?

– Сплюньте. Надо надеяться на лучшее, но в голове прокручивать любые ситуации, которые могут сложиться. Главное вовремя посеять и вовремя убрать.

– Цены поднялись до предела?

– Да. Так дальше уже нельзя.