Псковские фермеры: Цена на удобрения – "потолок", дальше выкручиваться некуда
Вместе с удобрениями дорожают топливо и запчасти для сельхозтехники. Сельские территории не развиваются. Фермерам остаётся только одно: кооперироваться
Цены на минеральные удобрения в этом году поднялись на 60%. Это стало проблемой не только для фермеров и сельских хозяйств, но и для крупных агрохолдингов. Российские аграрии обеспокоены тем, что подорожание удобрений может привести к угрозе продовольственной безопасности страны. Совет Госдумы попросил премьера Михаила Мишустина взять эту ситуацию на контроль.
Sobesednik.ru обратился за комментарием к одному из крупнейших производителей отрасли – «ФосАгро».
На предприятии считают, что цены не выросли, а «восстановились» после трёхлетнего падения. К тому же, во всём мире цены на удобрения поднялись из-за роста цен на продовольствие.
На вопрос, что мешает отечественным производителям удобрений поддерживать российского сельхозпроизводителя, особенно малого и среднего, на предприятии ответили:
«Российские производители минеральных удобрений всегда поддерживают их. В начале августа, помимо фиксации цен в июле – перед началом высокого сезона, фермеры и овощеводы получили дополнительную скидку от 5 до 10%. А в середине июля, ещё до завершения уборки урожая, производители удобрений добровольно зафиксировали цены на свою продукцию под осенний сев до ноября».
Восстановились ли после многолетнего и, особенно, коронавирусного падения сельское хозяйство, бизнес, покупательская способность населения и вообще все мы – неизвестно. Но цены, выставляемые производителями удобрений – восстановились, и производители чувствуют оптимизм. Что чувствуют фермеры на Северо-Западе, рассказала Sobesednik.ru менеджер КФХ "Псковский фермер", заместитель председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России Евгения Штуммер:
– Наше дело – поймать погоду, собрать урожай, накормить страну. Но когда мы не можем повлиять на рост цены удобрений, дизельного топлива, запчастей для сельскохозяйственной техники – мы обращаемся уже на уровне правительства: ребята, остановитесь, это что-то несуразное, так нельзя. Иногда нас слышат, иногда нет.
В этом году цены на минеральные удобрения поднялись на 60%, были большие дебаты, ассоциация АККОР под руководством Владимира Плотников очень активно доносила свою позицию, что отношения с производителями удобрений надо регулировать – и только в июле появилось сообщение, что цены будут заморожены. Это поздновато: минеральные удобрения обычно покупают ранней весной, а то и в начале года. Хочется, чтобы эта ситуация была урегулирована глобально.
– Цены повышаются необоснованно?
– Я бы не сказала, что необоснованно, потому что так мы уйдём в политические дебаты. Разглагольствовать, например, на тему, почему у нас в стране много нефти, а цена на топливо при этом растёт и растёт, я бы не стала. То же самое с металлом. Наше дело – чтобы был урожай. Но растить его без удобрений мы не можем, так урожая не будет. Соответственно, не будет накормлена страна.
– Сколько и каких удобрений нужно в год хозяйствам, с которыми вы работаете?
– Это зависит от каждого хозяйства и его конкретных условий, сколько гектар засеивают и в каком состоянии земля. Но в среднем это тонна на гектар в совокупности всех микроэлементов таких как сульфат аммония, известь, азот, фосфор, калий, кальций и т. д.
– И какова цена вопроса?
– В этом году «азофоска» шла в районе 30 000 рублей за тонну. Это оптовые цены. Для мелких фермеров, покупающих в розницу, цена выше в 2 раза.
– То есть, отдельный фермер платит 60 000 рублей за тонну «азофоса», а ему, допустим, нужно пять тонн. Итого 300 000 рублей. Это приемлемая для ведения хозяйства цена?
– Конечно неприемлемая. Есть ассоциации фермеров, которые покупают удобрения уже по оптовым ценам. В одиночку, конечно, тяжелей. Здесь один в поле не воин. Формы ассоциации, кооперации фермеров пока не достаточно развиты в нашем регионе, но они работают.
Юг в этом смысле – пример для нас. В Псковской области не так много фермеров – около 300. На Юге и Востоке страны ассоциации фермеров могут достигать 1000 человек. Есть к чему стремиться, чтобы выжить и фермеру и деревне, в которой работает фермер.
– Есть ещё какие-то сопутствующие сложности?
– Общая проблема развития сельских территорий. Вот когда у нас на селе станет жить лучше, чем в городе – вот тогда всё будет хорошо. А сейчас проблема тех хозяйств, которые я курирую, и не только их – нет трактористов, механизаторов. Нет даже подсобных рабочих, которые просто встанут на автоматизированное производство овощей.
А у городских, которые случайно «залетают», не хватает сил даже отработать рабочий день. Ну, вот захотел человек приехать в деревню, ему нужны зарплата и жильё. Допустим, зарплата есть. А жить где? Россельхозбанк выпустил новый продукт – «сельская ипотека». Но что-то пока ничего в этом направлении не сделано…
– В умирающей деревне трудно налаживать сельское хозяйство.
– Чтобы она не умирала, нужна кооперация, о которой мы говорили. Один фермер в поле не воин. Вот у нас есть «опорный фермер» в деревне Дуброво Логозовской волости, который даёт работу местным, но он не может один решить все вопросы. Опять же, земля есть, чтобы построить дом, а «сельская ипотека» не работает?
Вместо того, чтобы повышать зарплату рабочим, мы вынуждены тратиться на удобрения, топливо, запчасти, на которые цена слишком высока. Повышение этих цен естественно прибавляется к стоимости овощей.
Но есть одно «но». Например, в мае-июне этого года мы при всех проблемах реализовали свёклу по 15 рублей за килограмм. А на прилавках она лежала по цене около 100 рублей за килограмм. Это уже наценка торговых сетей и так называемых «перекупов». С ними идёт взаимодействие, надеемся, что этот момент будет урегулирован с помощью правительства.
– Какова динамика цен на удобрения в последние годы?
– В этом году, как я уже сказала, цена выросла на 60%. В предыдущие годы она тоже поднималась в соответствии с инфляцией.
– В этом году сыграли «коронавирус» и кризис – или просто производители хотят сверхприбылей?
– Я думаю, это как-то связано с поставками удобрений за рубеж и экспортными пошлинами. Это политический вопрос. Я могу обосновать повышение цены на овощи – например, из-за погодных условий. Почему цена на удобрения растёт «там» – я комментировать не могу, это не моё дело.
– В этом году была ситуация, что каким-то хозяйствам пришлось купить меньше удобрений, чем нужно?
– В этом году мы закупили столько удобрений, сколько нам нужно, и прямо-таки «натягивали», вымаливали. Удалось, может быть, потому, что у нас сложились хорошие отношения с производителями удобрений, и мы заранее согласовывали, сколько и когда нам нужно. Получили примерно то, что хотели.
– А если бы недополучили ?
– Был бы хуже урожай. И сельхозкомитет говорил бы: ай-ай-ай, как мало собрали овощей, какие плохие показатели. А сейчас вот ждём: июнь и июль были жаркими, засушливыми – это тоже может сказаться на урожае.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов ещё ранней весной проводил опорное совещание фермеров области по вопросу повышения цен на минеральные удобрения, и практически каждый фермер кричал: «что делать?». Руководитель нашего сельхозкомитета всегда старается поддерживать фермеров и помогать в любом вопросе.
– Если в следующем году удобрения подорожают ещё, как будете выкручиваться?
– Сплюньте. Надо надеяться на лучшее, но в голове прокручивать любые ситуации, которые могут сложиться. Главное вовремя посеять и вовремя убрать.
– Цены поднялись до предела?
– Да. Так дальше уже нельзя.
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