Случайность – это непознанная закономерность

Лотерейные технологии основаны на принципах математической вероятности: любой выигрыш, маленький или огромный – абсолютно случаен. Не существует никаких хитростей или схем. Комбинацию, которая стопроцентно принесёт выигрыш, не знает никто. Однако всё та же статистика розыгрышей государственных лотерей показывает, что в среднем каждый четвёртый билет оказывается выигрышным. Но, как и во всем, здесь есть свои нюансы: вероятность удачного исхода зависит от самой лотереи, тиражного предложения и количества проданных на конкретный тираж билетов.

В «Столото» («Технологическая компания «Центр», входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), которое является ведущим распространителем всероссийских государственных лотерей, организаторами которых выступают Минфин России и Минспорт России, построили целую технологическую платформу, которая позволяет осуществлять деятельность по распространению гослотерей максимально прозрачно и безопасно на каждом из этапов – от продажи лотерейных билетов до выплаты выигрышей. С 2021 года деятельность компания ТК «Центр» (бренд «Столото» ей принадлежит) ещё больше контролируется государством, так как крупнейший распространитель государственных лотерей присоединился к системе налогового онлайн-мониторинга ФНС.

Лотерейные билеты сегодня можно купить через сайт и в мобильном приложении, а также более чем в 100 тыс. точек продаж. Большое количество торговых точек федерального ритейла дистрибутируют билеты. Кроме того, партнёрами Столото являются Почта России и ведущие телекоммуникационные компании. Можно поймать удачу за хвост и на АЗС, заехав заправить своё авто.

Под «Столото» распространяются 7 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных. Лотереи и условия участия в них существенно отличаются друг от друга, как и размер возможного выигрыша.

В целях повышения качества клиентского сервиса «Столото» открывает специализированные центры выплаты крупных выигрышей, один из которых месяц назад стартовал в Санкт-Петербурге. Там участники могут достаточно оперативно оформить выигрыш вплоть до 600 тысяч рублей, пройти требующуюся по №115-ФЗ идентификацию при получении сумму от 15 000 руб. и получить консультацию по любым вопросам, касающимся участия в государственных лотереях.

Открывшийся в северной столице центр выплаты крупных выигрышей «Столото» добавился к уже имеющимся 45 000 точкам получения выигрышей в 85 регионах страны. Для ещё большего повышения комфорта участия в гослотереях в этом году срок обращения за выигрышами в лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения был увеличен до 1000 дней. Если победитель по какой-то причине за этот срок не успевает обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть ещё более полугода, чтобы обратиться за выигранными денежными средствами в лотерейный центр.

Справка

Армен Меружанович Саркисян – бизнесмен и меценат, хозяин высокотехнологичного многопрофильного холдинга S8 Capital, который специализируется на создании и развитии продуктов в сферах IT, финансов, цифровых медиа, электронной коммерции и ритейла.

S8 Capital располагает собственной лабораторией, где тестируются новые технологичные решения и запускаются продукты в сфере FinTech. Холдинг насчитывает более двух тысяч специалистов, работающих над самыми разными проектами: финансы, телеком, e-commerce, цифровые медиа.

Ключевым активом S8 Capital является «Технологическая компания «Центр», осуществляющая деятельность по распространению государственных лотерей под брендом «Столото», который основан Арменом Меружановичем Саркисяном в 2012 году. Этот проект бизнесмена стал продолжателем традиций «Спортлото», некогда культовой в СССР лотереи. В советское время в лотереях принимали участие 70% населения страны.