"Столото": 1025 человек стали лотерейными миллионерами
Количество участников государственных лотерей, распространяемых «Столото», ставших по итогам I полугодия 2021 г. победителями-миллионерами, выросло до 1025 против 519 в I полугодии 2020-го
Рост количества лотерейных миллионеров связан в том числе с тем, что благодаря открытости и прозрачности деятельности «Столото» (входит в состав холдинга S8 Capital, владелец Армен Меружанович Саркисян) уровень доверия россиян к лотереям увеличивается. Люди во все времена любили играть, а лотерея – это игра, которая может принести еще и материальный бонус.
Если говорить о сегодняшних непростых временах, которые нам всем приходится переживать, то становится очевидно: участвуя в лотерее, мы как бы «утилизируем» стресс. Чистая психология. Доходы падают, холодильники ломаются, а нереализованные мечты сильно портят настроение. Выигранный миллион – не просто пачка купюр. Это момент чуда. Чуда, в которое нам хочется верить всегда. Вне зависимости от того, насколько реальность в данный момент нас неприятно удивляет.
Статистика – вещь упрямая
Миллионеры, хоть и рублёвые, благодаря государственным лотереям множатся. Конечно, интересно и как приходит само решение испытать удачу, и как оно реализуется на практике. 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России, 205 – в киосках и точках продаж «Столото», 184 – на основной и мобильной версиях сайта, 142 – в мобильном приложении, а ещё 100 везунчиков «вытянули» свой счастливый билет в «Лотереях Москвы», партнёрской сети «Столото», функционирующей во всех федеральных округах страны.
Среди федерального ритейла по количеству миллионеров в I полугодии 2021 г. лидируют сеть Х5 Retail Group – 37 миллионеров, «Магнит» – 28, «Красное и Белое» – 27. Кроме того, в I полугодии обладатели миллионов приобрели выигрышные билеты в магазинах «Бристоль» и «О’КЕЙ», в региональном продуктовом ритейле, в салонах мобильной связи «МТС» и «Билайн», на АЗС «Лукойл».
По итогам первых шести месяцев текущего года 57% лотерейных счастливчиков – это мужчины и 43% ¬– женщины. Однако, проанализировав статистику по выигрышам, в «Столото» выяснили, что женщины становятся обладательницами более крупных сумм в отличие от мужчин.
Разыгранный призовой фонд по итогам I полугодия 2021 г. составил 17,166 млрд руб., а выигрышными стали 96,179 млн. билетов государственных лотерей, распространяемых «Столото».
Лидером золотой десятки крупнейших выигрышей по итогам I полугодия 2021 г. стала лотерея «Рапидо» – мужчина из Омской области выиграл в неё 58,117 млн руб. На втором месте расположилось «Спортлото «6 из 45», участник которого стал обладателем 57,927 млн руб.
В целом картина выглядит так:
- «Рапидо» (Омская область) – 58 117 700 млн руб.
- «Спортлото «6 из 45» (Липецкая область) – 57 927 225 млн руб.
- «Спортлото «6 из 45» (ХМАО) – 29 464 850 млн руб.
- «Рапидо» (Челябинская область) – 25 345 917 млн руб.
- «12/24» (Москва) – 20 183 235 млн руб.
- «Всё или ничего»(Новосибирская область) – 19 967 004 млн руб.
- «Спортлото «5 из 36» (Москва) – 17 411 104 млн руб.
- «Рапидо» (Москва) – 15 670 794 млн руб.
- «Всё или ничего» (Ставропольский край) – 12 210 240 млн руб.
- «Рапидо» (Краснодарский край) – 11 921 510 млн руб.
Первая десятка регионов-счастливчиков по общей сумме выигрышей за I полугодие не поменялась, однако некоторые регионы изменили свои позиции внутри Топ-10: Москва стабильно возглавляет рейтинг регионов с суммой выигрышей около 4 млрд руб.
Топ-10 регионов — 2020
Общая сумма выигрышей, руб.
Топ-10 регионов — 2021
Общая сумма выигрышей, руб.
1.
Москва
4 173 787 998
Москва
3 901 775 181
2.
Санкт-Петербург
1 065 379 196
Санкт-Петербург
1 169 332 057
3.
Краснодарский край
720 550 808
Краснодарский край
848 045 273
4.
Республика Башкортостан
510 688 944
Республика Башкортостан
600 140 597
5.
Свердловская область
505 619 548
Свердловская область
551 670 800
6.
Ростовская область
367 012 783
Республика Татарстан
415 919 894
7.
Республика Татарстан
365 953 921
Ростовская область
392 955 030
8.
Челябинская область
344 781 666
Новосибирская область
391 689 914
9.
Красноярский край
342 352 071
Челябинская область
387 653 991
10.
Новосибирская область
331 796 748
Красноярский край
368 998 212
Самое большое количество миллионеров 2021 г. было зафиксировано по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото». Тогда за один день в России появился сразу 581 лотерейный миллионер.
Распределение главного приза в 1 млрд руб. на 1000 призов по миллиону впервые за всю мировую историю лотерейного бизнеса было определено самими участниками гослотерей в ходе голосования, которое завершилось накануне нового года. Общий призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото», состоявшегося 1 января 2021 г., составил более 2,3 млрд руб., а выигрышными оказались 11,7 млн билетов.
Случайность – это непознанная закономерность
Лотерейные технологии основаны на принципах математической вероятности: любой выигрыш, маленький или огромный – абсолютно случаен. Не существует никаких хитростей или схем. Комбинацию, которая стопроцентно принесёт выигрыш, не знает никто. Однако всё та же статистика розыгрышей государственных лотерей показывает, что в среднем каждый четвёртый билет оказывается выигрышным. Но, как и во всем, здесь есть свои нюансы: вероятность удачного исхода зависит от самой лотереи, тиражного предложения и количества проданных на конкретный тираж билетов.
В «Столото» («Технологическая компания «Центр», входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), которое является ведущим распространителем всероссийских государственных лотерей, организаторами которых выступают Минфин России и Минспорт России, построили целую технологическую платформу, которая позволяет осуществлять деятельность по распространению гослотерей максимально прозрачно и безопасно на каждом из этапов – от продажи лотерейных билетов до выплаты выигрышей. С 2021 года деятельность компания ТК «Центр» (бренд «Столото» ей принадлежит) ещё больше контролируется государством, так как крупнейший распространитель государственных лотерей присоединился к системе налогового онлайн-мониторинга ФНС.
Лотерейные билеты сегодня можно купить через сайт и в мобильном приложении, а также более чем в 100 тыс. точек продаж. Большое количество торговых точек федерального ритейла дистрибутируют билеты. Кроме того, партнёрами Столото являются Почта России и ведущие телекоммуникационные компании. Можно поймать удачу за хвост и на АЗС, заехав заправить своё авто.
Под «Столото» распространяются 7 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных. Лотереи и условия участия в них существенно отличаются друг от друга, как и размер возможного выигрыша.
В целях повышения качества клиентского сервиса «Столото» открывает специализированные центры выплаты крупных выигрышей, один из которых месяц назад стартовал в Санкт-Петербурге. Там участники могут достаточно оперативно оформить выигрыш вплоть до 600 тысяч рублей, пройти требующуюся по №115-ФЗ идентификацию при получении сумму от 15 000 руб. и получить консультацию по любым вопросам, касающимся участия в государственных лотереях.
Открывшийся в северной столице центр выплаты крупных выигрышей «Столото» добавился к уже имеющимся 45 000 точкам получения выигрышей в 85 регионах страны. Для ещё большего повышения комфорта участия в гослотереях в этом году срок обращения за выигрышами в лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения был увеличен до 1000 дней. Если победитель по какой-то причине за этот срок не успевает обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть ещё более полугода, чтобы обратиться за выигранными денежными средствами в лотерейный центр.
Справка
Армен Меружанович Саркисян – бизнесмен и меценат, хозяин высокотехнологичного многопрофильного холдинга S8 Capital, который специализируется на создании и развитии продуктов в сферах IT, финансов, цифровых медиа, электронной коммерции и ритейла.
S8 Capital располагает собственной лабораторией, где тестируются новые технологичные решения и запускаются продукты в сфере FinTech. Холдинг насчитывает более двух тысяч специалистов, работающих над самыми разными проектами: финансы, телеком, e-commerce, цифровые медиа.
Ключевым активом S8 Capital является «Технологическая компания «Центр», осуществляющая деятельность по распространению государственных лотерей под брендом «Столото», который основан Арменом Меружановичем Саркисяном в 2012 году. Этот проект бизнесмена стал продолжателем традиций «Спортлото», некогда культовой в СССР лотереи. В советское время в лотереях принимали участие 70% населения страны.
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