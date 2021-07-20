Россиян начали обманывать в мессенджерах под видом розыгрышей денежных призов

Мошенники придумали новую схему по обману россиян, они сообщают о выигрыше денежных призов от мессенджера и просят оплатить комиссию, после чего получают деньги и данные карт жертв. Об этом РИА Новости рассказали в Сбербанке.

Как сообщается, новая схема злоумышленников называется «акция мессенджеров». Они объявляют о конкурсе в сети, который якобы организован популярными программами для переписки. Если получивший такое сообщение переходит по ссылке, то он попадает на фейковый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов.

Желающим предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза — от 10 до 5000 долларов. После этого пользователь переходит в чат с «администратором» розыгрыша. Тот сообщает, что из-за запрета на переводы в иностранной валюте в России выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что придется заплатить небольшую комиссию. Для этого жертве предлагается ввести платежные данные: номер карты, имя держателя, срок действия и трехзначный CVC-код. Так мошенники могут не только получить комиссию, но и похитить все деньги со счёта жертвы.

Как отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, если для участия в акции необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники, и если найти информацию об организаторах розыгрыша не получается, лучше отказаться от участия.

«Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», – пояснил он.