Сегодня, в 10:48

Россиян начали обманывать в мессенджерах под видом розыгрышей денежных призов

Новая схема называется "акция мессенджеров", мошенники объявляют о конкурсе, который якобы организован мессенджерами

Фото: Global Look Press

Мошенники придумали новую схему по обману россиян, они сообщают о выигрыше денежных призов от мессенджера и просят оплатить комиссию, после чего получают деньги и данные карт жертв. Об этом РИА Новости рассказали в Сбербанке.

Как сообщается, новая схема злоумышленников называется «акция мессенджеров». Они объявляют о конкурсе в сети, который якобы организован популярными программами для переписки. Если получивший такое сообщение переходит по ссылке, то он попадает на фейковый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов. 

Желающим предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза — от 10 до 5000 долларов. После этого пользователь переходит в чат с «администратором» розыгрыша. Тот сообщает, что из-за запрета на переводы в иностранной валюте в России выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что придется заплатить небольшую комиссию. Для этого жертве предлагается ввести платежные данные: номер карты, имя держателя, срок действия и трехзначный CVC-код. Так мошенники могут не только получить комиссию, но и похитить все деньги со счёта жертвы.

Как отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, если для участия в акции необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники, и если найти информацию об организаторах розыгрыша не получается, лучше отказаться от участия. 

«Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», – пояснил он. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 20 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Дом и дачка 7 часов назад

Как вырастить лучшую вишню в своем саду

Деньги 9 часов назад

Банк России защитит россиян от необдуманных инвестиций и открытия брокерских счетов

Авто 13 часов назад

"Один из трупов": На трассе в Москве засняли самокатчика, что обгонял авто на скорости 80 км/ч

Дом и дачка 21 час назад

Как на даче размножить удачный сорт

Технологии 1 день назад

В России приступили к созданию самолетов "судного дня"

Деньги 3 дня назад

"Придется попрощаться с дешевой ипотекой": Титов оценил последствия роста ключевой ставки

Деньги 3 дня назад

ЦБ поднял ставку сразу на 1%. Столь радикальный шаг объясняют борьбой с ростом инфляции

Деньги 4 дня назад

Индексацию пенсий работающим пенсионерам могут восстановить с 2022 года – РИА

Технологии 6 дней назад

В топ-3 скачиваемых приложений в России внезапно попал сервис по отслеживанию людей

Деньги 6 дней назад

Кредиторов могут лишить возможности злоупотреблять нерасторопностью клиентов

Авто 1 неделю назад

"Они народ хотят побесить или свой бизнес сохранить?" Россияне в бешенстве от позиции Совета Федерации по техосмотру

Деньги 1 неделю назад

Куда вложить “путинские” 10 тысяч рублей?

Технологии 1 неделю назад

Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки

Деньги 1 неделю назад

Десятка от Путина пригодится: цены на школьные принадлежности вырастут на 30%

Деньги 1 неделю назад

Казахстан перенимает лучшие мировые практики ведения бизнеса

Деньги 1 неделю назад

Топ-3 накопительных счетов в банках с самыми лучшими условиями

Дом и дачка 1 неделю назад

Сколько стоит дом построить

Деньги 1 неделю назад

До 85% выручки потеряли из-за QR-кодов кафе и рестораны без веранд

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика