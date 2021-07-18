Десятка от Путина пригодится: цены на школьные принадлежности вырастут на 30%

Основные концтовары для школьников в августе подорожают на 10-30% из-за роста цен на составляющие. Речь идет о рознице. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники среди представителей торговых сетей и поставщиков продукции, а также глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Данные подтверждают крупные ретейлеры «Проф-пресс», «Луч», Informat и «Леонардо». «Детский мир» утверждает, что успел закупить товары по старым ценам. Заметнее всего рост цен должен отразиться на файлы, папки с файлами, ручки, тетради, альбомы для рисования и прочее.

Причиной подорожания товаров для школьников стал рост цен на целлюлозу и полимерные материалы, которые широко применяются для изготовления канцелярских принадлежностей. Эти вещества также применяются в одноразовой посуде и при создании медицинских масок, производство которых выросло из-за пандемии коронавируса.

По словам опрошенных газетой экспертов, полиэтилен в Европе вырос в цене почти на 50%, а импортная цена целлюлозы для Китая увеличилась с начала 2021 года сразу на 60%.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин обещал единоразово выплатить из бюджета по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Заявку на получения этой выплаты можно подать в Пенсионный фонд уже сейчас и до конца октября. Перечисление средств начнется в середине августа.