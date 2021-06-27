60% россиян тратят половину дохода на еду

96,3% россиян обратили внимание на рост цен на продукты в последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета «Синергия», на которые ссылается «Агрономика».

Объем случайной выборки из 5 тысяч респондентов составили граждане в возрасте от 20 до 55 лет.

Самым показательным результатом этого опроса стало то, что 76% россиян тратят существенную часть своего дохода исключительно на еду. У 60% уходит половина ежемесячного дохода, а у 16% уходят все деньги, рассчитанные на месяц.

Еще 15% тратят треть зарплаты и иных освоенных средств на питание. Только 8% тратят на прикорм желудка около 20%, и лишь 1% признались, что на еду уходит меньше пятой части от дохода.